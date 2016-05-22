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Utgått
RQ1180/16
DualPrecision och GyroFlex2D
50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
Precisionstrimmer och fodral
DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hårstrån och kort stubb på ett behagligt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa hårstrån. 2. Hål för rakning av kort stubb
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter hårstråna för att bekvämt raka av dem under hudnivån för en nära rakning.
Det konturföljande GyroFlex 2D-systemet justeras enkelt efter ansiktsformen, minimerar tryck och irritation och ger en hudnära rakning.
3.9
av 5
182
Recensioner
Bigge
22/05/2016
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkta funktioner
Rakar väl. Rakar bekvämt och utan att det känns i huden. Går ganska tyst. Snabb och enkel laddning.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 rakapparat för våt- och torrakning
Sena
08/10/2018
United Kingdom
Powerful soft noise shaver
Shaving head attachment to the body comes lose after using it for a few months. Sadly there is no better product, hence I will still recommend it & buy it again!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Milanoman2810
14/03/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
Nice unit
Works very well and gives a good clean shave Charge last a good time also
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.