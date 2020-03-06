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Utgått

Shaver series 9000 SensoTouchrakapparat för våt- och torrakning

RQ1285/17

4.2

| (37) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten

Ultimat rakningsupplevelse

Vår hittills mest avancerade rakning – rakapparaten Philips SensoTouch 3D RQ1285 ger dig den ultimata rakningsupplevelsen. GyroFlex 3D-systemet följer varje kontur i ditt ansikte och UltraTrack-rakhuvudena rakar av varje hårstrå med bara ett par drag. Rekommenderad av Smartson testpiloter (2011) med totalbetyg 4,3 av 5.

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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

med GyroFleX 3D-system

Ultimat rakningsupplevelse

  • UltraTrack och GyroFlex 3D

  • 60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning

Philips GyroFlex 3D-systemet följer smidigt ansiktsformen

Philips GyroFlex 3D-systemet följer smidigt ansiktsformen

Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.

UltraTrack-huvudena fångar upp varje hårstrå med bara ett par drag

UltraTrack-huvudena fångar upp varje hårstrå med bara ett par drag

Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.

Rakapparater med Lift&Cut-funktion

Rakapparater med Lift&Cut-funktion

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

37

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

2

06/03/2020

España

España

Verifierad köpare

BUENAS PRESTACIONES

CUMPLE MIS EXPECTATIVAS DE APURADO DE AFEITADO, SUAVIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA

Fördelar

SUAVIDAD Y APURADO

Nackdelar

NO INCLUYE TAPA DE CABEZALES

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver

Datum för användning 2019-02-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver

Datum för användning 2019-02-06

25/10/2015

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Der Scherkopf passt sich super den Konturen an.

Die Bedienung ist sehr gut. Das Aufladen und die Reinigung sind einfach und effektiv.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

19/08/2015

Suisse

Suisse

Unglaublich sanft und gründlich

Benutze seit über 15 Jahren Braun Rasierer und war eigentlich zufrieden. Dachte es sei aber an der Zeit mal was anderes zu testen. Habe mir dann den Philips gekauft. Durch das Rückgaberecht, könnte ich ihn ja zurückgeben, wenn mir der Rasierer nicht zusagt. Zuerst einmal liegt der Rasiere super in der Hand. Sieht toll aus macht einen hochwertigen Eindruck. Er ist unglaublich leise, sanft und sehr gründlich. Der Bartschneider ist perfekt um den 3-Tagebart zu stutzen. Durch die abgerundeten Klingen ist auch dieser sehr sanft und trotzdem gründlich Einzig die Möglichkeit den Rasierer aufzuladen finde ich nicht gut gelöst. Da das Gerät keinen Anschluss besitzt muss es immer in die Lade -oder Reinigungsstation gesteckt werden um aufgeladen zu werden. Ist aber nur ein kleiner Minuspunkt, da der Akku sehr lange hält. Also ich bin rundum zufrieden und kann den Philips RQ1285 (fast) uneingeschränkt empfehlen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 