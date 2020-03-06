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Utgått
Ultimat rakningsupplevelse
Vår hittills mest avancerade rakning – rakapparaten Philips SensoTouch 3D RQ1285 ger dig den ultimata rakningsupplevelsen. GyroFlex 3D-systemet följer varje kontur i ditt ansikte och UltraTrack-rakhuvudena rakar av varje hårstrå med bara ett par drag. Rekommenderad av Smartson testpiloter (2011) med totalbetyg 4,3 av 5.
UltraTrack och GyroFlex 3D
60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.
Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.
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4.2
av 5
37
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
SG-406
06/03/2020
España
Verifierad köpare
BUENAS PRESTACIONES
CUMPLE MIS EXPECTATIVAS DE APURADO DE AFEITADO, SUAVIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA
Fördelar
SUAVIDAD Y APURADO
Nackdelar
NO INCLUYE TAPA DE CABEZALES
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver
Datum för användning 2019-02-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver
Datum för användning 2019-02-06
Klausi62
25/10/2015
Deutschland
Verifierad köpare
Der Scherkopf passt sich super den Konturen an.
Die Bedienung ist sehr gut. Das Aufladen und die Reinigung sind einfach und effektiv.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Skorw
19/08/2015
Suisse
Unglaublich sanft und gründlich
Benutze seit über 15 Jahren Braun Rasierer und war eigentlich zufrieden. Dachte es sei aber an der Zeit mal was anderes zu testen. Habe mir dann den Philips gekauft. Durch das Rückgaberecht, könnte ich ihn ja zurückgeben, wenn mir der Rasierer nicht zusagt. Zuerst einmal liegt der Rasiere super in der Hand. Sieht toll aus macht einen hochwertigen Eindruck. Er ist unglaublich leise, sanft und sehr gründlich. Der Bartschneider ist perfekt um den 3-Tagebart zu stutzen. Durch die abgerundeten Klingen ist auch dieser sehr sanft und trotzdem gründlich Einzig die Möglichkeit den Rasierer aufzuladen finde ich nicht gut gelöst. Da das Gerät keinen Anschluss besitzt muss es immer in die Lade -oder Reinigungsstation gesteckt werden um aufgeladen zu werden. Ist aber nur ein kleiner Minuspunkt, da der Akku sehr lange hält. Also ich bin rundum zufrieden und kann den Philips RQ1285 (fast) uneingeschränkt empfehlen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.