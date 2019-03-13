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  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning

Utgått

Shaver series 1000Rakapparat för torrakning

S1110/04

3.9
| (195) Recensioner
Bekväm och enkel rakning
Philips rakapparater serie 1000 har självslipande blad och ett rörligt rakhuvud som ger dig en mycket nära rakning för en rakapparat i denna prisklass. Rakning med rakapparater kontra rakhyvel gör att du minskar hudirritation och röda prickar, eftersom bladet aldrig kommer i direkt kontakt med huden. Rakapparater i Philips serie 1000 har en klassisk och robust design, och är utformad för torrakning. Denna modell kommer med en uppfällbar precisionstrimmer för mustasch och polisonger.<br>
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Den mest nära rakningen i prisklassen

Bekväm och enkel rakning

  • Klassisk torrakning&lt;br>

  • Använd endast med sladd&lt;br>

  • Uppfällbar precisionstrimmer&lt;br>

Hållbara, självslipande blad för en bekväm rakning

Hållbara, självslipande blad för en bekväm rakning

Njut av en bekväm rakning. Våra hållbara CloseCut-blad slipas medan du rakar dig, gång på gång.

Rakhuvudet rör sig i 4 riktningar

Rakhuvudet rör sig i 4 riktningar

Rakhuvudena är något flexibla och anpassar sig efter ansiktets former när du rakar dig.

Enkel att öppna och rengöra&lt;br>

Enkel att öppna och rengöra<br>

Öppna rakhuvudet med en lätt knapptryckning för att rengöra apparaten med den medföljande borsten.<br>

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

195

Recensioner

13/03/2019

Sverige

Sverige

Topp produkt

Bra produkt! Älska buntet, mycket användbart och bra kvalitet!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning

07/04/2018

Suomi

Suomi

yksinkertaisesti hyvä ja toimiva

leikkaa tasisesti. parempi kuin odotin ennen ostoa. rahalle vastinetta 100%.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone

16/10/2017

Suomi

Suomi

käteenkäypä + tyylikäs

lataus kesken = käyttökokemukset jäävät reilun kahdeksan tunnin päähän eli höyhensaarille

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Jämfört med andra ledande rakapparater med linjära och roterande skärblad