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SH30/50
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3143/02
S3144/00
S3145/00
S3241/12
S3242/12
S3243/12
S3343/13
ComfortCut-rakblad
Passar S3000 (S3xxx)
Passar S1000 (S1xxx)
Passar Star Wars-rakapparaten SW37xx
De extra SH30-rakhuvudena (3-pack) är kompatibla med rakapparaterna i serierna 3000 (S3XXX), 1000 (S1XXX) och Star Wars-rakapparaten SW3700.
De senaste Philips-rakapparaterna har inbyggd bytespåminnelse i form av skärhuvudssymbolen. Den här symbolen tänds så att du vet när det är dags att byta rakhuvuden.
1. Öppna rakapparaten genom att trycka på frigöringsknappen. 2. Ta bort hållaren genom att vrida låset moturs. 3. Ta ut de gamla rakhuvudena och sätt försiktigt i de nya. Kontrollera att huvudena sätts in exakt i inställningen. 4. Byt ut behållaren och sätt fast den genom att vrida låset medurs. 5. När du stänger rakhuvudet ordentligt hörs ett klickljud.
4.0
av 5
51
Recensioner
Per Norberg
20/03/2026
Sverige
Verifierad köpare
Det är en bra rakapparat. Det finns små fel som att det lock man fäller upp för att hålla skärbladen på plats lätt trillar av. När om man spolar den med vatten fär man vara försiktig så att det inte händer
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden
Whizzbang
24/10/2023
United Kingdom
Verifierad köpare
Simply the best!
Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.
Fördelar
Ease of use, close shave
Nackdelar
None to date
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Icelandzebra
06/04/2020
United Kingdom
S3000 (S3xxx)
An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .
Fördelar
good
Nackdelar
nil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads