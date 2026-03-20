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Shaver series 3000Rakhuvuden

SH30/50

4
| (51) Recensioner
Gör din rakapparat som ny
På två år har rakhuvudena rakat 9 miljoner hårstrån i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och få tillbaka 100 % prestanda. Kompatibel med rakapparaten i 3000- och 1000-serien.
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Shaver 1000 Series

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Elektrisk rakapparat

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Shaver 1000 Series

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S1142/02

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S3143/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S3143/02

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S3145/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S3241/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S3242/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S3243/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S3343/13

Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Gör din rakapparat som ny

  • ComfortCut-rakblad

  • Passar S3000 (S3xxx)

  • Passar S1000 (S1xxx)

  • Passar Star Wars-rakapparaten SW37xx

Extra rakhuvud för rakapparater i 3000- och 1000-serien

Extra rakhuvud för rakapparater i 3000- och 1000-serien

De extra SH30-rakhuvudena (3-pack) är kompatibla med rakapparaterna i serierna 3000 (S3XXX), 1000 (S1XXX) och Star Wars-rakapparaten SW3700.

Byt ut rakhuvudena i endast två steg

Byt ut rakhuvudena i endast två steg

De senaste Philips-rakapparaterna har inbyggd bytespåminnelse i form av skärhuvudssymbolen. Den här symbolen tänds så att du vet när det är dags att byta rakhuvuden.

Rakhuvuden som är enkla att byta ut

Rakhuvuden som är enkla att byta ut

1. Öppna rakapparaten genom att trycka på frigöringsknappen. 2. Ta bort hållaren genom att vrida låset moturs. 3. Ta ut de gamla rakhuvudena och sätt försiktigt i de nya. Kontrollera att huvudena sätts in exakt i inställningen. 4. Byt ut behållaren och sätt fast den genom att vrida låset medurs. 5. När du stänger rakhuvudet ordentligt hörs ett klickljud.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

51

Recensioner

20/03/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Det är en bra rakapparat. Det finns små fel som att det lock man fäller upp för att hålla skärbladen på plats lätt trillar av. När om man spolar den med vatten fär man vara försiktig så att det inte händer

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden

24/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Simply the best!

Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.

Fördelar

Ease of use, close shave

Nackdelar

None to date

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

S3000 (S3xxx)

An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .

Fördelar

good

Nackdelar

nil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

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