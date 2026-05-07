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  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt
  • En slät rakning på ett behagligare sätt

Utgått

Shaver series 3000Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

S3134/57

4.2
| (2047) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten
En slät rakning på ett behagligare sätt
Philips rakapparater i 3xxx-serien ger dig en smidig och behaglig rakning. Dess rakhuvud som kan vridas och böjas i fem riktningar, PowerCut-bladsystem och funktion för våt- och torrakning ger ett slätt och behagligt resultat.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

En slät rakning på ett behagligare sätt

  • Huvud – vrid- och böjbara i 5 riktn.

  • PowerCut-blad

  • 60 min. användning, 1 h laddning

Följer ansiktets konturer så att du får en behaglig rakning

Följer ansiktets konturer så att du får en behaglig rakning

Philips 3000-rakapparat har ett huvud som kan vridas i fem riktningar och som klarar av ansiktets och halsens alla vinklar och rundningar. Den här rakapparaten klipper av alla hårstrån precis ovanför huden för att ge dig en slät och jämn finish.

Glider över huden för en slät och jämn finish

Glider över huden för en slät och jämn finish

Philips rakapparat ger en ren och behaglig finish. De 27 PowerCut-bladen klipper varje hårstrå precis ovanför huden, vilket ger en slät och jämn rakning varje gång. 

Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning

En rakapparaten för våt- och torrakning som kan användas enligt dina önskemål. Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

2047

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

07/05/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fördelar

Lätt att rengörs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-05-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-05-05

01/09/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Min nya Philips Shaver 3000

Att använda en Philips Shaver 3000, gör utan tvekan alltid, alltid, alltid susen!

Fördelar

Enkel, kraftfull och snabb!

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

31/08/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fungerar snabbt och effektivt

Den rakar hudnära och smidigt, nästan som en rakhyvel

Fördelar

Hudnära rakning nästan som en hyvel

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 