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Den här produkten
Shaver series 5000
Rakapparat för våt- och torrakning
1 199,00 kr
Shaver series 3000
Rakhuvuden
309,00 kr
1 199,00 kr
1 199,00 kr
ComfortTech-rakblad
360° konturhuvuden
Avancerat teckenfönster
SmartClick-precisionstrimmer
Självslipande blad ger en effektiv slät rakning med optimal komfort. De böjda bladskydden skyddar huden från rakbladen, som försiktigt klipper håret precis ovanför huden.
Helt flexibla rakhuvuden som kan vridas 360° för att följa ansiktets konturer. Få optimal hudkontakt för en noggrann och hudvänlig rakning.
Sätt på våra hudvänliga precisionstrimmer för att lägga sista handen vid ditt utseende. Den är perfekt för att trimma mustaschen och polisongerna.
4.1
av 5
453
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Petrow58
12/02/2026
Sverige
Verifierad köpare
Philips rakapparater är så bra!
Jag har i säkert 25-30 år haft Philips rakapparater , alltid mycket nöjd . Bra och fint resultat detta är den första apparat som har ett trimmer huvud separat , lite ovan ännu . Men när den väl sitter på plats så funkar det mycket bra . Lätt att göra ren bra med reservdelar lång batteri tid . Har inget dåligt alls om denna nya maskin jag fått i present .
Fördelar
Alla
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning
Långsiktigt
09/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
För tidigt!
Alla företag, Philips inte undantaget, önskar recension kort tid efter inköp. Naturligtvis fungerar en produkt oklanderligt efter en dryg månads användning. Då kan man få flera stjärnor. Men de betyder inget. Kom igen om 5 år! Då kan man, om önskvärt, få en rimlig recension av produkten.
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning
Janne 2
24/12/2024
Sverige
Verifierad köpare
Rakningen med apparat
Rakapparaten fungerar perfekt mycket nöjd.Den funkar för mig.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.