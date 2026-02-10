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  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
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  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård
  • Närmare* rakning, avancerad hudvård

Renoverad produkt

Shaver series 7000Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S7788/55R1

4.3
| (2959) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Närmare* rakning, avancerad hudvård
Philips Series 7000 är utvecklad för dig som rakar dig dagligen och vill ha en nära och behaglig rakning med extra skydd för huden. Tack vare dess avancerade SkinIQ-teknik anpassar den sig efter dina rörelser, vilket ger bättre resultat och färre drag även på en tredagarsstubb.
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Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer

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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

med SkinIQ-teknik

Närmare* rakning, avancerad hudvård

  • Skyddande SkinGlide-beläggning

  • SteelPrecision-rakblad

  • Rörelsekontrollsensor

  • Flexibla 360-D-rakhuvuden

Använd mindre. Återanvänd mer.

Använd mindre. Återanvänd mer.

Philips renoverade produkter förnyas noggrant enligt höga kvalitetsstandarder, vilket ger returnerade produkter en ny chans. De erbjuder ett mer hållbart och prisvärt sätt att välja Philips kvalitet, med tryggheten i en tvåårig garanti och fullständig kundsupport.

Hjälper till att minska friktionen för bättre hudkomfort

Hjälper till att minska friktionen för bättre hudkomfort

Det finns en skyddande beläggning mellan rakhuvudena och huden så att rakapparaten glider lättare. Den utgörs av upp till 250 000 mikropärlor per kvadratcentimeter och minskar friktionen mot huden med upp till 30 %***, vilket minimerar irritation och ger en behaglig daglig rakning.

Nära och effektiv rakning i varje drag

Nära och effektiv rakning i varje drag

Med upp till 90 000 klipp per minut tar SteelPrecision-rakbladen bort mer hår per drag, vilket ger en nära och effektiv rakning. De 45 högpresterande rakbladen är självslipande och tillverkade i Europa för tillförlitlig rakning, gång på gång.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. jämfört med material utan beläggning

  2. Testad mot Philips 3000-serien.

  3. Baserat på användare av Philips S7000-serien och GroomTribe-appen 2019.

  4. Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen.