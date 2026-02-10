Närmare* rakning, avancerad hudvård

Philips Series 7000 är utvecklad för dig som rakar dig dagligen och vill ha en nära och behaglig rakning med extra skydd för huden. Tack vare dess avancerade SkinIQ-teknik anpassar den sig efter dina rörelser, vilket ger bättre resultat och färre drag även på en tredagarsstubb.