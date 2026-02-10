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Renoverad produkt
Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer
Skyddande SkinGlide-beläggning
SteelPrecision-rakblad
Rörelsekontrollsensor
Flexibla 360-D-rakhuvuden
Philips renoverade produkter förnyas noggrant enligt höga kvalitetsstandarder, vilket ger returnerade produkter en ny chans. De erbjuder ett mer hållbart och prisvärt sätt att välja Philips kvalitet, med tryggheten i en tvåårig garanti och fullständig kundsupport.
Det finns en skyddande beläggning mellan rakhuvudena och huden så att rakapparaten glider lättare. Den utgörs av upp till 250 000 mikropärlor per kvadratcentimeter och minskar friktionen mot huden med upp till 30 %***, vilket minimerar irritation och ger en behaglig daglig rakning.
Med upp till 90 000 klipp per minut tar SteelPrecision-rakbladen bort mer hår per drag, vilket ger en nära och effektiv rakning. De 45 högpresterande rakbladen är självslipande och tillverkade i Europa för tillförlitlig rakning, gång på gång.
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
jämfört med material utan beläggning
Testad mot Philips 3000-serien.
Baserat på användare av Philips S7000-serien och GroomTribe-appen 2019.
Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen.