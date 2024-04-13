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SH71/50
S591/05
S595/05
S5880/50
S5884/35
S5884/38
S5885/35
S5887/13
S5887/35
S5887/69
S5889/11
SteelPrecision-rakblad
Passar alla S7000
Passar vinkelformade S5000
Inte kompatibla med äldre S5000
SH71-utbyteshuvuden är kompatibla med alla rakapparater i 7000-serien (S7xxx) och vinkelformade rakapparater i 5000-serien (S5xxx). De är inte kompatibla med rundade rakapparater i 5000-serien, som i stället använder SH50-utbyteshuvuden.
SteelPrecision-rakbladen rakar nära och klipper mer hår per drag med upp till 90 000 klippningsmoment per minut*. De 45 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.
1. Tryck på frigöringsknapparna för att ta bort rakhuvudshållaren. 2. Vrid låsringarna moturs och ta bort dem. 3. Ta bort gamla rakhuvuden och sätt i nya (skårorna ska passa exakt på de utskjutande delarna). 4. Sätt tillbaka låsringarna och vrid dem medurs tills du hör ett klick. 5. Sätt tillbaka rakhuvudshållaren och stäng den.
3.6
av 5
76
Recensioner
13/04/2024
United Kingdom
Verifierad köpare
Great Service and Superb Products
Great customer service and excellent product thanks
Fördelar
Easy Clean and easy fir
Nackdelar
Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Jakin
21/03/2024
United Kingdom
Verifierad köpare
Delivered quickly - quality of blades: first-rate
Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Johnny be good
08/07/2023
United Kingdom
This product worked well
I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well
Fördelar
Works well
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Testad mot Philips 3000-serien.