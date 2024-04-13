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Shaver series 7000, 5000Extra rakhuvuden

SH71/50

3.6
| (76) Recensioner
Gör din rakapparat som ny
Inom loppet av två år klipper rakapparatens rakhuvuden 9 miljoner hårstrån. Byt ut rakhuvudena för bästa möjliga resultat.
Visa alla fördelar
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S5884/35

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S5884/38

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
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S5889/11

Byt rakhuvud vartannat år för bästa möjliga prestanda

Gör din rakapparat som ny

  • SteelPrecision-rakblad

  • Passar alla S7000

  • Passar vinkelformade S5000

  • Inte kompatibla med äldre S5000

Kompatibla med alla S7xxx och vinkelformade S5xxx

Kompatibla med alla S7xxx och vinkelformade S5xxx

SH71-utbyteshuvuden är kompatibla med alla rakapparater i 7000-serien (S7xxx) och vinkelformade rakapparater i 5000-serien (S5xxx). De är inte kompatibla med rundade rakapparater i 5000-serien, som i stället använder SH50-utbyteshuvuden.

Kraftfulla prestanda i varje drag

Kraftfulla prestanda i varje drag

SteelPrecision-rakbladen rakar nära och klipper mer hår per drag med upp till 90 000 klippningsmoment per minut*. De 45 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.

Återställ rakapparaten mycket enkelt

Återställ rakapparaten mycket enkelt

1. Tryck på frigöringsknapparna för att ta bort rakhuvudshållaren. 2. Vrid låsringarna moturs och ta bort dem. 3. Ta bort gamla rakhuvuden och sätt i nya (skårorna ska passa exakt på de utskjutande delarna). 4. Sätt tillbaka låsringarna och vrid dem medurs tills du hör ett klick. 5. Sätt tillbaka rakhuvudshållaren och stäng den.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

76

Recensioner

13/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great Service and Superb Products

Great customer service and excellent product thanks

Fördelar

Easy Clean and easy fir

Nackdelar

Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

21/03/2024

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Delivered quickly - quality of blades: first-rate

Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

08/07/2023

United Kingdom

United Kingdom

This product worked well

I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well

Fördelar

Works well

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

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  1. Testad mot Philips 3000-serien.