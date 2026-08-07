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  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning
  • Kraftfull, hudnära rakning

Philips Shaver 700 SeriesElektrisk kompakt rakapparat för våt- och torrakning

S792/06

4.1
| (18) Recensioner
Kraftfull, hudnära rakning
Philips 700 Series med DualSteel Precision-blad och Lift & Cut-teknik skär av hårstråna på exakt 0,00 mm för en hudnära rakning. Den kompakta designen passar perfekt vid alla tillfällen.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Kraftfull, hudnära rakning

  • Lift & Cut-teknik

  • Dual SteelPrecision-rakblad

  • Rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar

  • Kraftfull magnetisk motor

Kraftfull, hudnära rakning

Kraftfull, hudnära rakning

Vår patenterade Lift & Cut-teknik lyfter försiktigt hårstrået från roten och klipper av det precis intill huden (upp till 0,00 mm) för en nära rakning. Perfekt precision.

Avancerad effektivitet i alla riktningar

Avancerad effektivitet i alla riktningar

Våra 360° roterande Dual SteelPrecision-blad fångar upp hårstrån som växer i olika riktningar. Med 4 000 000 klippåtgärder per minut garanterar de en snabb rakning när som helst, var som helst.

Följer ansiktets konturer för en behaglig rakning

Följer ansiktets konturer för en behaglig rakning

Huvudena som är rörliga i fyra riktningar ger optimal hudkontakt även på svåråtkomliga ställen, vilket garanterar en behaglig rakning och minimerar hudirritation.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

18

Recensioner

2

07/08/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Travel razor

The size of the unit, plus its accessories makes it ideal for use outside of the home. It takes up so little space. The closeness of the shave amazed me - far better than my current series 5000. Its quiet in operatation too.

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

Date of Use 2026-06-15

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

Date of Use 2026-06-15

22/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Compact Razor

This is a great trade razor that really does the job. Very close shave as good as the lager models of electric razors. Quick to charge either with cable or wireless with charge pad. So quiet I cam bearly hear the motor running. Ideal for travel or everyday use, can be used wet or dry. The added bonus of a nose trimer also, this razor is just perfect for the man about town.

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

19/06/2026

Nederland

Nederland

Compact, licht en perfect voor onderweg

Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.

Fördelar

Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie

Nackdelar

Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. med en daglig rakning på 2,5 min