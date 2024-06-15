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S791/06
S792/06
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
Precisionsrakblad*
Passar S9000 (S9xxx)
Passar S9000 Prestige (SP98xx)
De extra SH91-rakhuvudena är kompatibla med alla rakapparater i 9000-serien (S9xxx) och S9000 Prestige (SP98xx).
Precisionsrakbladen* rakar nära och utför upp till 150 000 klippningsmoment per minut**. De 72 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.
1. Tryck på frigöringsknapparna för att ta bort rakhuvudshållaren. 2. Vrid låsringarna moturs och ta bort dem. 3. Ta bort gamla rakhuvuden och sätt i nya (skårorna ska passa exakt på de utskjutande delarna). 4. Sätt tillbaka låsringarna och vrid dem medurs tills du hör ett klick. 5. Sätt tillbaka rakhuvudshållaren och stäng den.
4.1
av 5
109
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
Rassel 27
15/06/2024
Sverige
Verifierad köpare
Fungerar perfekt
Behöver byta ut skärbladen ibland för att rakapparaten skall fungera optimalt.
Fördelar
Pålitlig funktion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden
ukendt
13/12/2024
Danmark
Verifierad köpare
Kvalitet og effektivitet im9000 prestige kan kun a
Rigtig god barbermaskine, super kvalitet. Nem opladning. Holder strøm rigtig længe, selv nu 5 år efter anskaffelse
Fördelar
Super kvalitet, næse trimmer ok
Nackdelar
Skæg trimmer er noget plastic bras.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
Philips 9000 barbering ma
23/02/2024
Danmark
Verifierad köpare
Godt produkter virker som skal.
Fejler ikke noget, virker fint. Jeg er meget glad om den produkt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
jämfört med tidigare Philips S9000-serie