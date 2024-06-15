ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Gör din rakapparat som ny
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gör din rakapparat som ny
  • Gör din rakapparat som ny
  • Gör din rakapparat som ny
  • Gör din rakapparat som ny
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gör din rakapparat som ny
  • Gör din rakapparat som ny
  • Gör din rakapparat som ny

Shaver series 9000 and SP9000Extra rakhuvuden

SH91/50

4.1
| (109) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten
Gör din rakapparat som ny
Inom loppet av två år klipper rakapparatens rakhuvuden 9 miljoner hårstrån. Byt ut rakhuvudena för bästa möjliga resultat.
Visa alla fördelar
Kompatibla produkter
Philips Shaver 700 Series

Philips Shaver 700 Series
Elektrisk kompakt rakapparat för våt- och torrakning

S791/06

Philips Shaver 700 Series

Philips Shaver 700 Series
Elektrisk kompakt rakapparat för våt- och torrakning

S792/06

i9000

i9000
Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

X9000/10

i9000

i9000
Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

X9000/30

i9000

i9000
Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

X9001/10

i9000

i9000
Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

X9001/30

i9000

i9000
Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

X9002/10

i9000

i9000
Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

X9002/30

i9000

i9000
Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

X9003/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

XP9200/30

Byt rakhuvud vartannat år för bästa möjliga prestanda

Gör din rakapparat som ny

  • Precisionsrakblad*

  • Passar S9000 (S9xxx)

  • Passar S9000 Prestige (SP98xx)

Kompatibla med S9000 och S9000 Prestige

Kompatibla med S9000 och S9000 Prestige

De extra SH91-rakhuvudena är kompatibla med alla rakapparater i 9000-serien (S9xxx) och S9000 Prestige (SP98xx).

Avancerad precision för en närmare rakning*

Avancerad precision för en närmare rakning*

Precisionsrakbladen* rakar nära och utför upp till 150 000 klippningsmoment per minut**. De 72 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.

Återställ rakapparaten mycket enkelt

Återställ rakapparaten mycket enkelt

1. Tryck på frigöringsknapparna för att ta bort rakhuvudshållaren. 2. Vrid låsringarna moturs och ta bort dem. 3. Ta bort gamla rakhuvuden och sätt i nya (skårorna ska passa exakt på de utskjutande delarna). 4. Sätt tillbaka låsringarna och vrid dem medurs tills du hör ett klick. 5. Sätt tillbaka rakhuvudshållaren och stäng den.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.1

av 5

109

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

15/06/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fungerar perfekt

Behöver byta ut skärbladen ibland för att rakapparaten skall fungera optimalt.

Fördelar

Pålitlig funktion

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden

13/12/2024

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Kvalitet og effektivitet im9000 prestige kan kun a

Rigtig god barbermaskine, super kvalitet. Nem opladning. Holder strøm rigtig længe, selv nu 5 år efter anskaffelse

Fördelar

Super kvalitet, næse trimmer ok

Nackdelar

Skæg trimmer er noget plastic bras.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

23/02/2024

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Godt produkter virker som skal.

Fejler ikke noget, virker fint. Jeg er meget glad om den produkt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. jämfört med tidigare Philips S9000-serie