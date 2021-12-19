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Utgått
Effektiv på korta och liggande hårstrån
Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar
Precisionstrimmer och skäggtrimmer
Automatisk rengöringsstation PLUS
Få den perfekta nära rakningen. V-Track-precisionsbladen riktar varsamt varje hårstrå i den bästa klippriktningen, även de som ligger platt och hårstrån med olika längd. Rakar 30 % närmare med färre drag och håller din hud i toppskick.
Följ ansiktets och halsens konturer med konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag. Det leder till en extremt nära och slät rakning.
Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och torrtätning kan du göra en snabb men behaglig torrakning eller välja att våtraka dig – med rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.
4.2
av 5
2361
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Mikael 22
19/12/2021
Sverige
Verifierad köpare
Produkten fungerar utmärkt.
Prisvärd produkt som fungerar utmärkt. Praktisk och smidig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver series 9000 Vår bästa serie rakapparater, våtrakning, 2 tillb. S9041/12 Effektiv på korta och liggande hårstrån 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning Precisionstrimmer samt fodral med SmartClick-precisionstrimmer och Aquatec våt- och torra
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver series 9000 Vår bästa serie rakapparater, våtrakning, 2 tillb. S9041/12 Effektiv på korta och liggande hårstrån 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning Precisionstrimmer samt fodral med SmartClick-precisionstrimmer och Aquatec våt- och torra
mrexcet
17/04/2021
Sverige
Verifierad köpare
Mycket bra rakapparat
De maskiner av andra märken jag provat innan rakar inte rent. Har alltid blivit irriterad i huden av dessa. Men Phillips rakar rent, lämnar huden mjuk. Den är också hygienisk eftersom den är tvättbar. Man slipper dålig lukt Den går väldigt tyst
Fördelar
Bra rakning som inte irriterar huden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9031/12 Vår bästa serie rakapparater (våt- och torrakning)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9031/12 Vår bästa serie rakapparater (våt- och torrakning)
Zero_83
28/09/2020
Sverige
Tyst och effektiv
Har haft rakapparaten i snart en vecka och rakar mig varje dag. Jag har själv grovt skägg och denna rakar bort allt utan problem, så nära man kan komma till motsvarighet av en vanlig hyvel. Den är väldigt tyst och man behöver inte "gnugga" för att få bort skägget. Batteritiden är svårt att uttala sig om ännu men har bara laddat den en gång och håller ännu.
Fördelar
tyst, rakar nära
Nackdelar
inget vad jag märkt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver series 9000 Vår bästa serie rakapparater, våtrakning, 2 tillb. S9041/12 Effektiv på korta och liggande hårstrån 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning Precisionstrimmer samt fodral med SmartClick-precisionstrimmer och Aquatec våt- och torra
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Shaver series 9000 Vår bästa serie rakapparater, våtrakning, 2 tillb. S9041/12 Effektiv på korta och liggande hårstrån 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning Precisionstrimmer samt fodral med SmartClick-precisionstrimmer och Aquatec våt- och torra
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Klipper 20 % mer hår – jämfört med SensoTouch