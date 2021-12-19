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  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
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  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag

Utgått

Shaver series 9000Rakapparat för våt- och torrakning

S9111/31

4.2
| (2361) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Perfektion vid varje drag
Vill du ha den mest avancerade, innovativa teknologin inom rakning? Då är Philips serie rakapparater 9000 perfekt för dig! Philips patenterade rakbladssystem V-Track, är utformade för att effektivt fånga alla olikväxande hårstrån direkt, och lyfter dessutom upp hårstrået en smula innan det skär av det. Rakhuvudena är flexibla och rör sig i 8 riktningar, vilket gör att de anpassar sig efter ansiktets konturer. Flervalsinställningar gör att du även kan skräddarsy din rakning efter intensitet/känslighet.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Klipper 20 % mer hår* vid varje drag

Perfektion vid varje drag

  • Effektiv på korta och liggande hårstrån

  • Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar

  • Precisionstrimmer och skäggtrimmer

  • Automatisk rengöringsstation PLUS

Bladen riktar håren till rätt position för en nära rakning

Bladen riktar håren till rätt position för en nära rakning

Få den perfekta nära rakningen. V-Track-precisionsbladen riktar varsamt varje hårstrå i den bästa klippriktningen, även de som ligger platt och hårstrån med olika längd. Rakar 30 % närmare med färre drag och håller din hud i toppskick.

Huvudet böjer sig i åtta olika riktningar för ett suveränt resultat

Huvudet böjer sig i åtta olika riktningar för ett suveränt resultat

Följ ansiktets och halsens konturer med konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag. Det leder till en extremt nära och slät rakning.

Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och torrtätning kan du göra en snabb men behaglig torrakning eller välja att våtraka dig – med rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

2361

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

19/12/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten fungerar utmärkt.

Prisvärd produkt som fungerar utmärkt. Praktisk och smidig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver series 9000 Vår bästa serie rakapparater, våtrakning, 2 tillb. S9041/12 Effektiv på korta och liggande hårstrån 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning Precisionstrimmer samt fodral med SmartClick-precisionstrimmer och Aquatec våt- och torra

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver series 9000 Vår bästa serie rakapparater, våtrakning, 2 tillb. S9041/12 Effektiv på korta och liggande hårstrån 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning Precisionstrimmer samt fodral med SmartClick-precisionstrimmer och Aquatec våt- och torra

17/04/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mycket bra rakapparat

De maskiner av andra märken jag provat innan rakar inte rent. Har alltid blivit irriterad i huden av dessa. Men Phillips rakar rent, lämnar huden mjuk. Den är också hygienisk eftersom den är tvättbar. Man slipper dålig lukt Den går väldigt tyst

Fördelar

Bra rakning som inte irriterar huden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9031/12 Vår bästa serie rakapparater (våt- och torrakning)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9031/12 Vår bästa serie rakapparater (våt- och torrakning)

28/09/2020

Sverige

Sverige

Tyst och effektiv

Har haft rakapparaten i snart en vecka och rakar mig varje dag. Jag har själv grovt skägg och denna rakar bort allt utan problem, så nära man kan komma till motsvarighet av en vanlig hyvel. Den är väldigt tyst och man behöver inte "gnugga" för att få bort skägget. Batteritiden är svårt att uttala sig om ännu men har bara laddat den en gång och håller ännu.

Fördelar

tyst, rakar nära

Nackdelar

inget vad jag märkt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver series 9000 Vår bästa serie rakapparater, våtrakning, 2 tillb. S9041/12 Effektiv på korta och liggande hårstrån 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning Precisionstrimmer samt fodral med SmartClick-precisionstrimmer och Aquatec våt- och torra

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Shaver series 9000 Vår bästa serie rakapparater, våtrakning, 2 tillb. S9041/12 Effektiv på korta och liggande hårstrån 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning Precisionstrimmer samt fodral med SmartClick-precisionstrimmer och Aquatec våt- och torra

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Klipper 20 % mer hår – jämfört med SensoTouch