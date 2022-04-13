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Utgått
Support
S9151/31
Utgått
Vad betyder symbolerna på min Philips-rakapparat?
När ska jag byta ut patronen på min Philips-rengöringsstation?
Vilka Philips-rakapparater är kompatibla med Quick Clean Pod?
Hur tar jag bort rakhuvudena på min Philips-rakapparat?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Hur rengör jag min Philips-rakapparat?
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Min hud blir irriterad efter att jag använt min Philips-rakapparat
Mitt Philips SmartClean-system svämmar över
Laddningskontakten på min Philips SmartClean passar inte
Min Philips-rakapparat laddas inte
Jag upplever hudproblem när jag har använt min Philips-rakapparat
Min Philips-rakapparat avger ett högt ljud
Jag får inte något bra resultat med min Philips-rakapparat
Min Philips-rakapparat fungerar inte
Min Philips-rakapparat läcker vatten
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