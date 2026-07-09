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  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort

Utgått

Shaver series 9000Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S9985/50

4.4
| (756) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
Den mest intelligenta rakningen som drivs av AI ger dig otrolig hudkomfort. Få feedback om rakningstrycket för att skydda din hud samtidigt som du får en närmare rakning, även på 5-dagarsskägg. Den känner av, vägleder och anpassar sig till ditt unika ansikte.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

med SkinIQ-teknik

Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort

  • Tryckskyddssensor

  • Dual SteelPrecision-rakblad

  • Dermatologiskt testad

  • Flexibla 360-D-rakhuvuden

Hjälper dig att raka dig med optimalt tryck

Rätt tryck är viktigt för att skydda huden och få en nära rakning. Avancerade sensorer i rakapparaten läser av trycket du använder och den innovativa ljussignalen visar när du trycker för hårt eller för löst. För en anpassad rakning som är precis rätt för dig.

Avancerad precision för en närmare rakning*

Avancerad precision för en närmare rakning*

Dual SteelPrecision-rakbladen rakar nära och utför upp till 150 000 klippningsmoment per minut**. De 72 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.

Vägleder dig till en förbättrad teknik med färre drag

Vägleder dig till en förbättrad teknik med färre drag

Den rörelseavkännande tekniken spårar hur du rakar dig och vägleder dig till en mer effektiv teknik via vår GroomTribe-app. Efter bara tre rakningar har de flesta män fått en bättre rakningsteknik med färre drag**.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

756

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

09/07/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Tyst och snabb

Den är tyst tar bra och den är snabb. Den går fort att ladda.

Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Date of Use 2026-06-10

Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Date of Use 2026-06-10

06/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Phillips s8697

Kanon. Den Rakar mjukt. Huden blir inte irriterad. Bra rengöring system. Kanon app som du kan se status på tekning och rengöring.

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

07/05/2023

Sverige

Sverige

En bekväm och välfungerande rakapparat

Denna rakapparaten gjorde rakningen till ett bekvämt och roligt nöje, snarare än en något mer smärtsam upplevelse. Den följer huden väldigt väl vilket ger en nära och len rakning utan smärta. Det var lätt att koppla till appen "Philips Daily Care" som gjorde att rakningen gick att följa och förbättra. Rengöringen av rakapparaten med den medföljde rengöringsvätskan medförde att apparaten kändes ren och fräsch inför nästa rakning. Kan varmt rekommendera den här produkten!

Fördelar

Följsam mot huden. Enkel att installera och använda. Smidig och lätt att rengöra.

Nackdelar

Tog något längre tid att få det så lent som jag ville (tog 6min istället för 3min som det var uppskattat till). Detta kan dock bero på mig som användare. Var också något svårt att få appen att känna av cirkelrörelser för sin egna förbättring av rakningen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. jämfört med tidigare Philips S9000-serie

  2. Baserat på användare av Philips S7000-serien och GroomTribe-appen 2019

  3. Jämfört med material utan beläggning

  4. Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen.