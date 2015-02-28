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Utgått

Lumea Precision PlusIPL-hårborttagningssystem

SC2003/11

4.2

| (255) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Förhindra håråterväxt

Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem gör underverk när det gäller att förhindra håråterväxt på hela kroppen. Om du regelbundet använder de skonsamma ljuspulseringarna håller huden sig silkeslen varje dag.

Visa alla fördelar

IPL-hårborttagning: njut av len hud varje dag

Förhindra håråterväxt

  • För kropp och ansikte

  • 15 minuter för att behandla underbenen

  • Livslängd <gt/>100 000 ljuspulser

  • Sladdlös design

Len hud varje dag

Len hud varje dag

Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

Effektivt utan ansträngning

Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

Anpassad för säkert hemmabruk

Anpassad för säkert hemmabruk

Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetssalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 kvinnor.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-612375

Recensioner

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4.2

av 5

255

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

28/02/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bye bye stubble rash

As a quite hairy dark haired and pale skinned woman I have suffered for decades with stubble rash and ingrown hairs. My bikini line was always bumpy and red and due to daily shaving my armpits were always itchy. I gave up using an epilator because it was do painful and left me with masses of ingrown hairs. For my 50th burthday last year I treated myself to the Lumea. By the time I went on holiday 4 months later I was pretty much hair-free and completely bump-free. I felt fantasic in a bikini with my now smooth thighs. I noticed results after the frst couple of uses and now use the Lumea about once a month. I never have to shave my armpits in between but maybe still need to shave a few hairs ffom my legs but they are much less coarse then before. I use the Lumea on the highest setting without discomfort. Occasionally, in more sensitive areas, I experience the slight sting described in other reviews hut this is bearable compared to the pain of epilation - and I certainly wouldn't have used my epilator in all of the sensitive areas where I now use the Lumea. This product has definitely changed my life and I wish it had been around when I was younger.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

27/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

The best product I have ever bought

Finally no more bikini rash - in growing hairs or that horrible unsexy hairy feeling. Brilliant elsewhere too - I have very strong, thick and fast growing hair - I now shave every couple of weeks - as opposed to daily and that's only because I run and have bare legs. Simply brilliant.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

08/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

LOVE LOVE LOVE...turned my life around

As a young woman, I have struggled with excess hair growth for most of my adult life and after shaving and hair removal creams left my hair growing back thicker and more course than ever, I decided to try a more permanent alternative. I purchased the Philips Lumea a week before Christmas and have used as instructed every 2 weeks since, with dramatic results. After just 2 applications to my chest and facial areas, the hair has completely stopped re-growing. After 4 applications to my legs, 90% of the hair has been removed. My hair is very dark and my skin very pale, so I was the perfect candidate for this machine. I have used this on a number 4 setting and it can sometimes sting when in use, but for me this was momentary and I didn't suffer from any redness or soreness afterwards. I couldn't recommend this enough. Although it is pricey, it's a drop in the ocean compared to the confidence I have regained. VERY HAPPY LADY :):):):):):)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

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