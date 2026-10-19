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Utgått
SCF220/21
Den mjukaste nappen för barnets känsliga hud
Ta hand om barnets känsliga hud med Philips Avent Ultra Soft-napp. Vår supermjuka*, flexibla sköld följer barnets kinder, vilket ger färre märken och mindre irritation vilket ger en bekvämare tröst.
Mycket mjuk och flexibel
0-6 m
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
Känslig hud behöver extra omsorg. Vår sköldteknik gör att den här nappen följer barnets naturliga ansiktskonturer, vilket ger den en bekväm passform. Ditt barn kommer att få färre hudmärken och mindre irritation.
Vår avrundade sköld minimerar trycket för en bekväm lugnande effekt som är skonsam mot de små kinderna.
Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med en struktur av silikon, och 98 % svarade i genomsnitt att deras barn tar de ultra soft- och ultra air- napparna från Philips Avent.
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Utmärkelser
Recensioner
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Utvecklad i samarbete med vårdpersonal och föräldrar
2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med len textur som används i ultra air och ultra soft-napparna.
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Det främsta globala nappmärket
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg
85 % av föräldrarna i undersökningen upplever att den här nappen är mjukare än åtta jämförbara modeller från andra ledande varumärken, oberoende forskning, USA, feb 2017.