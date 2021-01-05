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SCF220/21
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Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Jag har läst nyheter om nappar och BPA – hur bekräftar ni att Philips Avent-nappar är BPA-fria?
Vilka är skillnaderna mellan Philips Avent-nappar?
Varför är Avent-nappar tillv. av silikon i st.f. latex?
Hur steriliserar jag min Philips Avent-napp?
Är min Philips Avent-produkt BPA- och BPS-fri?
Så här slutar du använda Philips Avent-nappar
Hur kontrollerar jag att Philips Avent-nappen är säker?
Är åldersriktlinjerna för Philips Avent viktiga?
Hur tar jag bort vatten från en Philips Avent-napp?
Hur länge kan jag använda en Philips Avent-napp?
Hur rengör jag min Philips Avent-napp?
Är Philips Avent-nappar säkra för hälsosam tandutveckling?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten