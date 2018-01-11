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Utgått

Philips AventÅngsterilisator för mikro

SCF271/06

4.7
| (75) Recensioner | 99% rekommenderar den här produkten
Ultrasnabb och praktisk
Philips Avent-ångsterilisator för mikrovågsugn har en lätt och kompakt design som gör att den lämpar sig utmärkt för användning såväl hemma som på resan. Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar så länge locket får sitta på.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Steriliserar 6 flaskor på 2 minuter*

Ultrasnabb och praktisk

Extra skydd via naturlig ångsterilisering

Sterilisering handlar om att skydda barnet mot särskilt skadliga mjölkbakterier tills immunförsvaret är tillräckligt starkt. Philips Avent sterilisator använder sjukhusmetoden för ångsterilisering, som är snabb, enkel och effektiv och fri från kemikalier.

Locket låses fast ordentligt med sidohandtag

Locket låses fast ordentligt med sidohandtag

Sterilisatorn för mikro har klämmor på sidan för att ge extra säkerhet. Klämmorna låser fast locket ordentligt, så att det varma vattnet inte läcker när du tar ut sterilisatorn ur mikron. Sidohandtagen har också utformats för att hålla sig svala, så att du kan hantera sterilisatorn på ett säkert sätt.

Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om sterilisatorn inte öppnas.

Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om sterilisatorn inte öppnas.

Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om sterilisatorn inte öppnas.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

75

Recensioner

99%

rekommenderar den här produkten

3
1

11/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and compact

This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy to use

One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

10/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

I used this product for my 1st baby 14yrs ago, so easy to use I bought for our new baby. Can fit 3 bottles & other items such as dummies in and comes with decent bottle brush. It's all good.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 