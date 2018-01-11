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Utgått
Tillsätt bara vatten, ladda och placera den i mikron i 2 min. 2 minuter för 1100-1850 Watt, 4 minuter för 850-1000 Watt och 6 minuter för 500-850 Watt.
Passar de flesta mikrovågsugnar. Praktiskt på resan.
4.7
av 5
75
Recensioner
99%
rekommenderar den här produkten
Mrsboswell
11/01/2018
United Kingdom
Easy to use and compact
This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Helena
02/10/2013
United Kingdom
Quick and easy to use
One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Tengu
10/07/2013
United Kingdom
Easy to use
I used this product for my 1st baby 14yrs ago, so easy to use I bought for our new baby. Can fit 3 bottles & other items such as dummies in and comes with decent bottle brush. It's all good.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.