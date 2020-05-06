Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Mjukisdjur med ultra soft-napp
0 m+
Ortodontiska och BPA-fria
1 x snuggle och 1 x napp 0–6 M
Nu behöver du inte längre leta efter nappar! Mjukisdjuret gör nappen lätt att hitta.
Barn får extra tröst med varje mysstund med sina mjukisdjur. De är tillverkade av mjukt material och deras lätta tassar håller nappar på plats.
Mjukisdjuret är kompatibelt med alla Philips Avent-nappar. Så du kan mixa och matcha och skapa den produkt som är rätt för ditt barn.
4.7
av 5
175
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Mariola1984@
06/05/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
Amazing soft dummy
I got this soft giraffe snuggle dummy for my little daughter Maya and im so pleased that i got it the dummy is soft not too hard on her gums , the snuggle giraffe is very comforting for her when she asleep and the best thing you can detach giraffe if its need a wash love it will buy it again
Fördelar
Soft easy detached dummy
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle
Diamondbabycaz
06/04/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great for newborns
The toy was easy to open it was very clean and in enclosed packaging my baby loved it straight away she gripped onto the giraffe and soothes her when she cried too as it gave her something soft to cling too other than myself easy to wipe clean and so easy to wash highly recommend
Fördelar
Easy to wipe
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle
Agnes2009
13/03/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
Cute little giraffe with soother
My baby absolutely love cute little giraffe with soother. Soother : Silicone material is ultra soft, they are light weight, perfect size (don't squish his little nose) Cute little giraffe : Is a gorgeous soft toy, nice to touch... quality is excellent, very safe for babies. Right size and that it fit with soother, easy to find at night. My baby boy takes cute giraffe it everywhere, love playing and sleeps with him. I recommend by another mums, this is really very cool and safe products for you little one
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Enligt ett konsumenttest med 112 mammor i USA 2016 säger 96 % att skölden framkallar färre märken och mindre hudirritation
Konsumenttester genomförda 2016–2017 i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar nappen med textur som används i ultra soft- och ultra air-napparna
Det främsta globala nappmärket
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg