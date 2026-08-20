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Billampor

Billampor (324)

1–12 av 324 resultat
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  • Philips Ultinon Pro7000 SI
  • Philips Ultinon Pro7000 SI
  • Philips Ultinon Pro7000 SI

Philips Ultinon Pro7000 SI
Överlägsen ljusstyrka, säkrare körning

LUM11961CU70X2/10
11961CU70X2
LUM11961CU70X2
  • Typ av lampa: W5W
  • 12 V, 6 000 K, kallvitt
  • Avancerat bilsystem
  • 2+1 års garanti
  • Antal lampor: 2
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  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2

Philips Xenon X-tremeVision gen2
Xenonlampa till bilstrålkastare

85122XV2S1
  • Typ av lampa: D2S
  • 1-pack
  • 85 V, 35 W
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  • Philips Accessories for LED upgrade
  • Philips Accessories for LED upgrade
  • Philips Accessories for LED upgrade

Philips Accessories for LED upgrade
CANBUS-adaptrar

LUM18962X2/10
18962X2
  • För [≈H1] LED
  • Förhindra signal- och ljusfel
  • Enkel installation
  • Vattentät design
  • Set med: 2
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  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100

Philips Ultinon Pro9100
med exklusiv LED för fordon

LUM11005U91X2
  • Typ av lampa: HB3/HB4
  • Upp till 350 % starkare ljus
  • 5 800 K kallt vitt ljus
  • 2 + 3 års garanti
  • Antal lampor: 2
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  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2

Philips Xenon X-tremeVision gen2
Xenonlampa till bilstrålkastare

42403XV2S1
  • Typ av lampa: D3S
  • 1-pack
  • 42 V, 35 W
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  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100

Philips Ultinon Pro9100
med exklusiv LED för fordon

LUM11972U91X2
  • Typ av lampa: HB3/HB4
  • Upp till 250 % starkare ljus
  • 5 800 K kallt vitt ljus
  • Lumileds TopContact LED
  • Antal lampor: 2
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  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150

Philips X-tremeVision Pro150
Prestanda och livslängd

00569428
  • Typ av lampa: H7
  • 12 V, 55 W
  • Upp till 150 % starkare ljus¹
  • Upp till 450 h³
  • Antal lampor: 2
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  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2

Philips Xenon X-tremeVision gen2
Xenonlampa till bilstrålkastare

85126XV2S1
  • Typ av lampa: D2R
  • 1-pack
  • 85 V, 35 W
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  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost

Philips Ultinon Pro6000 Boost
Strålkastarlampa för bil

LUM11972U60B2X2/10
  • Typ av lampa: H7
  • Trafikgodkänd LED-lampa
  • Upp till +450 % ljusstyrka²
  • Bred bilparkskompatibilitet
  • 2-pack
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  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2

Philips Xenon X-tremeVision gen2
Xenonlampa till bilstrålkastare

85415XV2C1
  • Typ av lampa: D1S
  • 1-pack
  • 85 V, 35 W
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  • Philips Ultinon Pro9200 HL
  • Philips Ultinon Pro9200 HL
  • Philips Ultinon Pro9200 HL

Philips Ultinon Pro9200 HL
Oöverträffad LED-fordonsprestanda

LUM11972U92X2/10
11972U92X2
  • LED-HL [~H7]
  • Upp till 400 % starkare ljus¹
  • Bred bilparkskompatibilitet
  • Förfinad stil och avancerad säkerhet
  • 2-pack
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  • Philips Car lights
  • Philips Car lights
  • Philips Car lights

Philips Car lights
LED-HL [≈H15]

LUM11580U2500CX/10
11580U2500CX
  • Typ av lampa: H15
  • Direktmonterad LED-lampa
  • Kompakt design
  • Kallvitt ljus på 6 000 K
  • Antal lampor: 2
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