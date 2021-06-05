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  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning
  • Smart och enkel uppvärmning

-10% RABATT med kode: WBFW26

Philips Avent PremiumSnabb flaskvärmare

SCF358/00

3.9
| (239) Recensioner

1 utmärkelse

Smart och enkel uppvärmning
Tillaga varm mat på några minuter med en flaskvärmare som hanterar temperaturen åt dig. Den smarta temperaturkontrollsensorn justerar automatiskt uppvärmningen för snabb och jämn uppvärmning.
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Spara 10%

WBFW26
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Din guide till matberedning

Smart och enkel uppvärmning

  • Jämn uppvärmning, inga heta partier

  • Snabbuppvärmnings- och upptiningsläge

  • Lämplig för mjölk och barnmat

Smart temperaturkontroll som väljer det perfekta uppvärmningsläget

Smart temperaturkontroll som väljer det perfekta uppvärmningsläget

Ställ in mjölkvolymen, tryck på start och låt den smarta temperaturkontrollen ta hand om resten åt dig. Den känner av mjölkens initiala temperatur och värmer snabbt upp den till perfekt temperatur och håller den där i upp till 60 minuter.

Upptiningsfunktion för behållare med fryst mjölk och barnmat

Upptiningsfunktion för behållare med fryst mjölk och barnmat

Vill du ha extra mat i frysen? Flaskvärmaren tinar även snabbt mjölk- och barnmatsbehållare.

Värmer upp barnmatsbehållare och mjölk

Värmer upp barnmatsbehållare och mjölk

När barnet är redo att gå över till fast föda tinar och värmer flaskvärmaren även upp barnmatsbehållare.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image PBTAWARD15

Recensioner

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3.9

av 5

239

Recensioner

05/06/2021

Danmark

Danmark

Super let og brugervenlig

Den har vist sig uundværlig, når maden skal være klar hurtigt. Varmer op på få minutter med brugervenligt system og flot æstetisk design. Let at have med rundt. Kunne dog godt have brugt lidt flere indstillinger når det kommer til mængde/ml m.v.

Fördelar

Flot , let at bruge, hurtig, god til prisen

Nackdelar

Kunne godt have brugt lidt flere ml intervaller

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer

16/08/2022

Suomi

Suomi

Kätevä ja monipuolinen lämmitin

Tuttipullonlämmitin on nopea ja siinä saa helposti sulatettua ja lämmitettyä pakastettua maitoa. Maidon saa juuri oikean lämpöiseksi ilman huolta, liiallisesta kuumumisesta ja maitoa ei tarvitse heti olla juottamassa, kun on saavuttanut oikean lämpötilan. Laitteella myös pystyy lämmittämään kätevästi vauvan purkkiruokaa oikean lämpöiseksi. En keksi tällä hetkellä mitään negatiivistä sanomista kyseisestä tuotteesta. Aivan mahtava apu päivittäisessä arjessa!

Fördelar

Säästää aikaa vauva arjessa, helpottaa jos joutuu usein lämmittämään tai sulattamaan maitoa tai ruokaa ja antaa lisää aikaa muuhun.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin

15/08/2022

Suomi

Suomi

Vauva arkea helpottava

Pullon lämmittimeen olen aiemmin suhtautunut jopa skeptisesti, mutta mieli muuttunut täysin laitteen tarpeellisuudesta. Maito ja ruuat lämpiävät nopeasti ja aina oikean lämpöiseksi, laitetta on ollut helppo käyttää ja onkin joka päiväisesti kaikilla aterioilla käytössä. Ohjeet vaikuttivat aluksi hieman sekavilta, mutta itse laitetta todella helppo käyttää. Laite saisi olla himpun painavampi jolloin pysyisi tukevamman paikallaan. Miinuksesksi en tätä kuitenkaan laske. Jopa lapsenvahti ihastui tähän ja myös tutut innostuivat hankkimaan pullon lämmittimen. Valosta helppo seurata milloin maito tai ruoka on valmis ja sopivan lämpöön.

Fördelar

Arkea helpottava, nopea ja helppokäyttöinen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. För 150 ml mjölk vid en temperatur på 22 °C i en Philips Natural-flaska på 260 ml

  2. Under övergångsperioden kan både gamla och nya pappersförpackningar användas