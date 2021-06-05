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SCF358/00
Spara 10%
Jämn uppvärmning, inga heta partier
Snabbuppvärmnings- och upptiningsläge
Lämplig för mjölk och barnmat
Ställ in mjölkvolymen, tryck på start och låt den smarta temperaturkontrollen ta hand om resten åt dig. Den känner av mjölkens initiala temperatur och värmer snabbt upp den till perfekt temperatur och håller den där i upp till 60 minuter.
Vill du ha extra mat i frysen? Flaskvärmaren tinar även snabbt mjölk- och barnmatsbehållare.
När barnet är redo att gå över till fast föda tinar och värmer flaskvärmaren även upp barnmatsbehållare.
Utmärkelser
3.9
av 5
239
Recensioner
Chanettk
05/06/2021
Danmark
Super let og brugervenlig
Den har vist sig uundværlig, når maden skal være klar hurtigt. Varmer op på få minutter med brugervenligt system og flot æstetisk design. Let at have med rundt. Kunne dog godt have brugt lidt flere indstillinger når det kommer til mængde/ml m.v.
Fördelar
Flot , let at bruge, hurtig, god til prisen
Nackdelar
Kunne godt have brugt lidt flere ml intervaller
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer
Maitomami22
16/08/2022
Suomi
Del av marknadsföring
Kätevä ja monipuolinen lämmitin
Tuttipullonlämmitin on nopea ja siinä saa helposti sulatettua ja lämmitettyä pakastettua maitoa. Maidon saa juuri oikean lämpöiseksi ilman huolta, liiallisesta kuumumisesta ja maitoa ei tarvitse heti olla juottamassa, kun on saavuttanut oikean lämpötilan. Laitteella myös pystyy lämmittämään kätevästi vauvan purkkiruokaa oikean lämpöiseksi. En keksi tällä hetkellä mitään negatiivistä sanomista kyseisestä tuotteesta. Aivan mahtava apu päivittäisessä arjessa!
Fördelar
Säästää aikaa vauva arjessa, helpottaa jos joutuu usein lämmittämään tai sulattamaan maitoa tai ruokaa ja antaa lisää aikaa muuhun.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin
Pelp
15/08/2022
Suomi
Del av marknadsföring
Vauva arkea helpottava
Pullon lämmittimeen olen aiemmin suhtautunut jopa skeptisesti, mutta mieli muuttunut täysin laitteen tarpeellisuudesta. Maito ja ruuat lämpiävät nopeasti ja aina oikean lämpöiseksi, laitetta on ollut helppo käyttää ja onkin joka päiväisesti kaikilla aterioilla käytössä. Ohjeet vaikuttivat aluksi hieman sekavilta, mutta itse laitetta todella helppo käyttää. Laite saisi olla himpun painavampi jolloin pysyisi tukevamman paikallaan. Miinuksesksi en tätä kuitenkaan laske. Jopa lapsenvahti ihastui tähän ja myös tutut innostuivat hankkimaan pullon lämmittimen. Valosta helppo seurata milloin maito tai ruoka on valmis ja sopivan lämpöön.
Fördelar
Arkea helpottava, nopea ja helppokäyttöinen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium SCF358/00 Nopea tuttipullonlämmitin
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
För 150 ml mjölk vid en temperatur på 22 °C i en Philips Natural-flaska på 260 ml
Under övergångsperioden kan både gamla och nya pappersförpackningar användas