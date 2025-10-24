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Philips Avent Premium Snabb flaskvärmare
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SCF358/00
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Hur lång tid tar det för den snabba flaskvärmaren från Philips Avent att värma mjölk/ersättning?
Hur mycket vatten ska jag tillsätta i en Avent-flaskvärmare?
Mjölken från den snabba flaskvärmaren från Philips Avent är för varm eller kall
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