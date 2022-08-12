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  • Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor
  • Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor
  • Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor
  • Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor
  • Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor
  • Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor
  • Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor
  • Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor
  • Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor
  • Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor

Philips AventDubbel elektrisk uppladdningsbar

SCF398

4.7
| (264) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor
Kliv in i en ny era för pumpning med Philips Avent elektrisk bröstpump. Perfekt balans mellan sug och stimulering av bröstvårtan, inspirerad av barnets drickrytm, och den har en mjuk kudde som försiktigt anpassar sig till bröstvårtans storlek och form. Se mer nedan.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Snabb, bekväm och älskas av mammor

Inspirerad av bebisar, effektiv för mammor

  • Natural Motion-teknik

  • Bekväm silikonkudde

  • 8 + 16 inställningar

  • Timerdisplay

Teknik för naturliga rörelser ger ett snabbt mjölkflöde*

Mjölken börjar flöda på så lite som en minut tack vare vår unika teknik för naturliga rörelser.** Med ett försiktigt tag och precis rätt mängd massage och sugkraft är det ingen överraskning att 97 % av mammor säger att pumpen är effektiv***, och 100 % av barnmorskor rekommenderar den.

Mjuk silikonkudde ger komfort till alla

Oavsett form sitter pumpens mjuka och flexibla silikonkudde behagligt mot bröstet och bröstvårtan. Den passar 99,98 %**** av alla bröst*** och den anpassar sig för ett tag som är mjukt men ändå säkert.

Det är viktigt att hitta rätt napp

Det är viktigt att hitta rätt napp

Om ditt nyfödda barn konsekvent inte får i sig tillräckligt med mjölk under matningstillfällena eller har svårt att få i sig mjölk ska du byta till en napp med högre flödeshastighet. Kontakta din läkare eller barnmorska om problem vid matning kvarstår.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

264

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

5
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3
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Samcic

12/08/2022

Sverige

Verifierad köpare

Över förväntan

Funkar utmärkt att pumpa båda, lätt att ställa in styrka och intensitet, lätt att rengöra och sätta ihop, mjukt och skaver inte mot vårtorna.

Fördelar

Lätt att manövrera

Nackdelar

Hade varit bra med en BH till som gör pumpningen handsfree vid dubbelpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF398/11 Elektrisk bröstpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF398/11 Elektrisk bröstpump

Mor22

03/01/2021

Norge

Lett å bruke

Denne pumpen kan ikke sammenlignes med de jeg tidligere har prøvd. Enkel å bruke, enkel å rengjøre og tømmer brystet fort og effektivt! Jeg er super fornøyd.

Fördelar

Tømmer brystet godt

Nackdelar

Bråker litt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Gooojaaa

29/12/2020

Norge

Fantastisk pumpe

I samarbeid med Philips har eg fått lov å testet denne brystpumpa. Den kom heim til meg rett før julastriet, og med ein ny baby i hus var det akkurat perfekt, da fekk eg pumpet opp eit lite lager, samtidig tatt presse av det verste. Eg har hatt pumpen i lidt øve 1 mnd, Og er strålende fornøyd. Eg er imponert øver denne pumpa av flere grunner. Den er veldig fin å se på, det er utrolig praktisk at det viser kor lang tid du har holdt på å pumpe, den har en behagelig lyd av seg, den er utrolig lett å demontere og vaske, det samma gjelder montering. Eg har hatt ei pumpa før, den lager mykje meir lyd, og etter å ha pumpet med den kvidde eg meg til neste gang, pga at der ble de tubehagelig, men med Philips sin merker eg ikkje ubehag, det går lett å pumpe fler ganger til dagen Uten å bli sår. Det eneste negative eg kan si om pumpa er prisen, den er høgere i pris enn flere andre på feltet, men man får også det en betaler for. Alt i alt veldig fornøyd!

Fördelar

Utseende, funksjon, lyd, behagelighet

Nackdelar

Pris

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om nöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg under 2023. 

  1. Baserat på resultaten för mjölkflödesinitieringstid (tid till mjölkutsöndringsreflexen – MER) från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019) jämfört med resultaten för tid till mjölkutsöndringsreflexen för en tidigare pumpteknik från Philips från en genomförbarhetsstudie med 9 deltagare (Nederländerna, 2018).

  2. För 1K-SE: 70 % av deltagarna upplevde MER inom 60 sekunder. Baserat på resultaten för mjölkflödesinitieringstid (tid till mjölkutsöndringsreflexen –MER) från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019) jämfört med resultaten för tid till mjölkutsöndringsreflexen för en tidigare pumpteknik från Philips från en genomförbarhetsstudie med 9 deltagare (Nederländerna, 2018).

  3. Baserat på produkttestresultat från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019), genomsnittligt resultat för enkla och dubbla elektriska bröstpumpar; 95 % av deltagarna håller med om att våra bröstpumpar är effektiva (enkel elektrisk); 100 % av deltagarna håller med om att våra bröstpumpar är effektiva (dubbel elektrisk).

  4. Baserat på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 deltagare, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 deltagare (kaukasiska), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagare, Australien).

  5. Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011.