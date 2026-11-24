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CP9914
Skapar det vakuum som behövs för att pumpa
Det här silikonmembranet skapar det vakuum som behövs för att pumpa ut bröstmjölk. För användning med elektriska bröstpumpar.
SCF335/12
SCD330/31
SCF395/01
SCD340/31
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF338/11
SCF395/11
Bröstpumpar
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