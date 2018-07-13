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Utgått
1 flaska
120 ml
Dinapp för nyfödda
0 m+
Natural-glasflaskan är värmebeständig och tål kraftiga temperaturvariationer. Den kan därför förvaras säkert i kylskåpet, värmas och passar också bra för sterilisering.
Förstklassigt borosilikatglas för högsta kvalitet och renhet.
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
4.2
av 5
26
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
LGPolpetta
13/07/2018
Italia
Perfetto per allattamento misto e non solo..
Per mia figlia è stato semplicissimo e naturale bere dal biberon quando non avevo latte a sufficienza nelle prime settimane. Poi, è rimasto utilissimo nel caso in cui dovessi lasciare un po' di latte materno a qualcuno per alcune mie ore di assenza.. Ora siamo in fase svezzamento e con la giusta tettarella lo stiamo utilizzando per i primi sorsi d'acqua.. Che dire, la piccola prova già a tenerlo in mano da sola! Ottimo!!
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Den här recensionen skrevs för SCF671/17 Biberon Natural in vetro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF671/17 Biberon Natural in vetro
SandraLux
13/07/2018
France
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait materne
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre
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Den här recensionen skrevs för SCF671/17 Biberon en verre Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF671/17 Biberon en verre Natural
George
06/06/2018
Ελλάδα
Τέλειο
Καλή ποιότητα κατασκευής. Ωραίες θηλές, δεν έχει διαρροές
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Den här recensionen skrevs för SCF671/17 Γυάλινο μπιμπερό Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF671/17 Γυάλινο μπιμπερό Natural
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011