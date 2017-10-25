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  • Enkel att kombinera med amning
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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning

Utgått

Philips AventNatural-nappflaska

SCF693/17

4.4
| (242) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
Enkel att kombinera med amning
Vår nya flaska gör flaskmatningen mer naturlig för ditt barn och dig. Dinappen har en innovativ bladformad design som ger ett naturligt grepp som påminner om bröstet, vilket gör det lätt för barnet att både ammas och flaskmatas.
Visa alla fördelar

Naturligt grepp

Enkel att kombinera med amning

  • 1 flaska

  • 260 ml

  • Dinapp med långsamt flöde

  • 1 m+

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

242

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

25/10/2017

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

13/10/2017

Sverige

Sverige

Utmäkt flaska

Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

11/10/2017

Sverige

Sverige

Greppvänlig

En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

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Ansvarsfriskrivningar

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011