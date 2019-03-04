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  • Perfekt för nyfödda
  • Perfekt för nyfödda
  • Perfekt för nyfödda
  • Perfekt för nyfödda
  • Perfekt för nyfödda
  • Perfekt för nyfödda
  • Perfekt för nyfödda
  • Perfekt för nyfödda

Utgått

Philips AventNappflaska

SCF699/17

4.9
| (9) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Perfekt för nyfödda
Vår Natural-flaska på 60 ml ger perfekt mängd mat för nyfödda. Den är utrustad med en First flow-dinapp, som har ett långsammare, mer kontrollerat flöde. Den mjuka, breda dinappen påminner mer om amning.
Visa alla fördelar

Enkel att kombinera med amning

Perfekt för nyfödda

  • 1 Natural-flaska

  • 60 ml

  • First flow-dinapp

  • Naturlig nappform

Dinapp med långsammare flöde

Dinapp med långsammare flöde

En dinapp med litet hål ger ett mer kontrollerat flöde för spädbarn som dricker långsammare. Natural First-dinappen har den perfekta flödeshastigheten när du börjar flaskmata ditt barn.

mindre 60 ml flaska utformad för matning av nyfödda

mindre 60 ml flaska utformad för matning av nyfödda

En mindre flaskstorlek för en lämplig mängd för barnets mindre mage

Mjuk silikonnapp med struktur

Mjuk silikonnapp med struktur

Den mjuka dinappen med struktur påminner mer om amning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.9

av 5

9

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

04/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cute and handy bottle

Lovely little bottle, good size for newborn. Strong and quality, safe to use. My baby didnt spot the difference between breast feeding and new bottle, which is great.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Baby Bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Baby Bottle

29/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product has great features

Perfect for a newborn baby smaller tummy and has natural shape.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Baby Bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Baby Bottle

31/12/2019

Italia

Italia

Top biberon

Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top

Fördelar

Tettarella

Nackdelar

Nulla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Biberon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Biberon

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