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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
1 Natural-flaska
60 ml
First flow-dinapp
Naturlig nappform
En dinapp med litet hål ger ett mer kontrollerat flöde för spädbarn som dricker långsammare. Natural First-dinappen har den perfekta flödeshastigheten när du börjar flaskmata ditt barn.
En mindre flaskstorlek för en lämplig mängd för barnets mindre mage
Den mjuka dinappen med struktur påminner mer om amning.
4.9
av 5
9
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Ewazakholi
04/03/2019
United Kingdom
Cute and handy bottle
Lovely little bottle, good size for newborn. Strong and quality, safe to use. My baby didnt spot the difference between breast feeding and new bottle, which is great.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Baby Bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Baby Bottle
mario41
29/01/2019
United Kingdom
This product has great features
Perfect for a newborn baby smaller tummy and has natural shape.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Baby Bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Baby Bottle
Lisaemma
31/12/2019
Italia
Top biberon
Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top
Fördelar
Tettarella
Nackdelar
Nulla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Biberon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF699/17 Biberon