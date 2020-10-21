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Philips Avent SCF821/11 Anti-colic baby bottle
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SCF821/11
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Bruksanvisning
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Varför är Avent-nappar tillv. av silikon i st.f. latex?
Går det att förvara Philips Avent-flaskor i frysen?
Är mina Philips Avent-flaskmatningsprodukter kompatibla med varandra?
AventSkruvring till nappflaska
AventLock till nappflaska
AventFörslutningslock till nappflaska
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