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SCN355/INT
Litet utrymme. Stor bild!
Projektorn med ultrakort projiceringsavstånd och trippellaser, Screeneo UL5 Smart, levererar en verklig Full HD-bild med HDR10 och precis REC2020-färgåtergivning upp till 120 tum*. Förinstallerade appar. Wi-Fi med dubbla band och Bluetooth.
Ultrakort projiceringsavst., 100” skärm
Full HD med 108 % REC2020
LuminOS-system, inbyggda appar
Otroligt kompakt
Bygg ut tittarupplevelsen med Screeneo UL5 Smarts två integrerade högtalare på 3 W. Det ger ett balanserat ljud, som kompletterar bilden för en välavvägd underhållningsupplevelse. Behöver du ett mer omfångsrikt ljud? Anslut bara din externa Bluetooth-högtalare till Screeneo UL5 Smart!
Öppna upp en oändlig värld av underhållning med Screeneo UL5 Smart, med vårt avancerade LuminOS, ett Android-baserat system. Bara att öppna lådan och börja använda. I enheten finns redan alla dina favoritappar installerade – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ med mera! Upplev multimediavärlden du har i dina händer, med enkla och praktiska Screeneo UL5 Smart.
Upptäck kraften i mångsidiga anslutningsmöjligheter med Screeneo UL5 Smart. Med HDMI 2.1-, USB A- och USB-C-portar går det hur lätt som helst att ansluta enheter som spelkonsoler, Apple TV eller satellitmottagare. Använd USB A-porten för att enkelt ansluta Amazon Fire Stick. USB-C-porten fungerar dessutom för projektorn och du kan enkelt ansluta bärbara datorer, smartphones och surfplattor. Screeneo UL5 Smart med alla sina anslutningsmöjligheter möjliggör smidig underhållning.
3.1
av 5
8
Recensioner
Elefant77
14/10/2024
Sverige
Verifierad köpare
Fungerar mycket bra.
Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.
Fördelar
Bra bildåtergivning
Nackdelar
Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Mik3tv33
22/09/2024
United Kingdom
My new screeneo projector
I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good
Nackdelar
None so far
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Frej
19/01/2026
Sverige
Lite bättre än bara ok
Bra bild i mörker och helt ok i halvmörkt rum. Klarar inte av dagsljus. Operativsystemet känns ganska enkelt och klumpigt men fungerar. Philips är lite dåliga på att lägga till appar, tex Tv4 play saknas och det tycks inte finnas någon vilja att lägga till denna. Att streama via airplay fungerar endast ibland. Ljudet i enheten är klent och kan endast användas som en nödlösning. Fungerar dock utmärkt och smidigt att koppla till extern ljudkälla via Bluetooth (Bose Soundtouch)
Den här recensionen skrevs för Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2025-01-19
Den här recensionen skrevs för Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2025-01-19
Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus uppmätt i enlighet med ISO 21118.
Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.
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