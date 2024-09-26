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Natural Response dinapp
2 delar
Napp med extra snabbt flöde
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.
Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.
4.8
av 5
22
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
LryBobo
26/09/2024
France
Del av marknadsföring
Bébé boit plus vite
Comme pour les autres tétines il adopte facilement le changement de taille et boit bien le biberon
Fördelar
Comme les autres tailles, Bébé boit bien donc RAS
Nackdelar
Aucun
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Madininablue
19/09/2024
France
Del av marknadsföring
Parfait
J’ai utilisé ces tétines pour mon premier enfant et j’ai continué avec mon dernier. Rien dire ! Imite la forme du sein. La texture en silicone est très agréable. Je recommande !!!
Fördelar
Sa forme, sa douceur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Isabelle7
18/09/2024
France
Del av marknadsföring
Très bon produit
J'ai eu l'opportunité de tester cette tétine de biberon, et je suis très satisfait de sa performance. Le débit 6m+ est parfaitement adapté aux bébés plus âgés, offrant un flux de lait régulier sans être trop rapide, ce qui permet une transition en douceur à mesure que l'enfant grandit. La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon. De plus, le système anti-colique intégré fonctionne très bien, réduisant les gaz et l'inconfort après les repas. En résumé, la tétine SCY965/02 est un excellent produit de la gamme Philips Avent, combinant confort, praticité et efficacité pour le bien-être des bébés.
Fördelar
La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Jämfört med tidigare förpackning.
Baserat på den globala årliga försäljningen av nappförpackningar, där nettovikten på nappfodralet i plast används.
0 % BPA, i enlighet med EU-förordning 10/2011.