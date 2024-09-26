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  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm

Philips Avent Natural ResponseNatural Response dinapp

SCY965/02

4.8
| (22) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Följer bebisens sugrytm
Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisen aktivt dricker. Bebisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar. Gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

En dinapp som fungerar som ett bröst

Följer bebisens sugrytm

  • Natural Response dinapp

  • 2 delar

  • Napp med extra snabbt flöde

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Naturligt grepp med bröstformad dinapp

Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.

Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

22

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

26/09/2024

France

France

Bébé boit plus vite

Comme pour les autres tétines il adopte facilement le changement de taille et boit bien le biberon

Fördelar

Comme les autres tailles, Bébé boit bien donc RAS

Nackdelar

Aucun

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

19/09/2024

France

France

Parfait

J’ai utilisé ces tétines pour mon premier enfant et j’ai continué avec mon dernier. Rien dire ! Imite la forme du sein. La texture en silicone est très agréable. Je recommande !!!

Fördelar

Sa forme, sa douceur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

18/09/2024

France

France

Très bon produit

J'ai eu l'opportunité de tester cette tétine de biberon, et je suis très satisfait de sa performance. Le débit 6m+ est parfaitement adapté aux bébés plus âgés, offrant un flux de lait régulier sans être trop rapide, ce qui permet une transition en douceur à mesure que l'enfant grandit. La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon. De plus, le système anti-colique intégré fonctionne très bien, réduisant les gaz et l'inconfort après les repas. En résumé, la tétine SCY965/02 est un excellent produit de la gamme Philips Avent, combinant confort, praticité et efficacité pour le bien-être des bébés.

Fördelar

La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Jämfört med tidigare förpackning.

  2. Baserat på den globala årliga försäljningen av nappförpackningar, där nettovikten på nappfodralet i plast används.

  3. 0 % BPA, i enlighet med EU-förordning 10/2011.