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Philips Avent Natural Response Natural Response dinapp
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SCY965/02
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Funktion (1)
Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Hur förbereder jag Philips Avent-flaskan och Philips Avent-nappen för första användningen?
Varför är min nya produkt förpackad i en pappersförpackning?
Hur gör Natural Response-nappen det enklare att byta från amning till flaskmatning?
Vilka är fördelarna med den nya Natural Response-nappen?
AventLock till nappflaska
Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-napp dras in i flaskan
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Garanti
Våra produkt garanti policys
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