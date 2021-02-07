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Utgått

2000 seriesHörlurar

SHB2505WT/10

3.9

| (22) Recensioner

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit

Stoppa inte musiken

Allt är möjligt om du bara har din musik. De här true wireless in-ear-hörlurarna ger dig fantastiskt ljud och upp till 20 timmars speltid med det bärbara laddningsfodralet. Tryck två gånger på flerfunktionsknappen för att aktivera telefonens röstassistent.

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Stoppa inte musiken

  • 6 mm element/sluten baksida

  • Bluetooth®

  • Vit

6 mm akustiska neodymelement. Fantastiskt ljud, kraftfull bas

De akustiska 6 mm neodymelementen ger dig fantastiskt ljud och kraftfull bas. Det ovala akustiska röret maximerar passiv brusreducering. Mono-läget ger dig möjlighet att lämna ett öra fritt när du vill hålla dig informerad om omvärlden.

Monoläge för när du vill lämna ena örat fritt

Mjuka gummitäckta vingspetsar. Säker och bekväm

Du kan rocka loss ditt ljud på ett bekvämt sätt tack vare den åtsittande, lätta designen. De mjuka gummerade vingspetsarna sitter säkert under ytterörat. Utbytbara öronpluggar i gummi gör att du kan hitta den perfekta in-ear-passformen – vilket ger en tät försegling så att du inte missar en enda takt.

Tekniska specifikationer

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3.9

av 5

22

Recensioner

07/02/2021

Portugal

Portugal

Verifierad köpare

Produto excelente

Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Datum för användning 2020-01-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Datum för användning 2020-01-07

10/01/2021

Nederland

Nederland

Werkt prima en blijft goed zitten

Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?

Fördelar

Licht, goed passend, goed geluid

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505BK Headphones

Datum för användning 2020-09-10

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505BK Headphones

Datum för användning 2020-09-10

26/12/2020

Portugal

Portugal

Sim

Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Datum för användning 2020-11-26

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Datum för användning 2020-11-26

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