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Utgått
SHB2505WT/10
Stoppa inte musiken
Allt är möjligt om du bara har din musik. De här true wireless in-ear-hörlurarna ger dig fantastiskt ljud och upp till 20 timmars speltid med det bärbara laddningsfodralet. Tryck två gånger på flerfunktionsknappen för att aktivera telefonens röstassistent.
6 mm element/sluten baksida
Bluetooth®
Vit
De akustiska 6 mm neodymelementen ger dig fantastiskt ljud och kraftfull bas. Det ovala akustiska röret maximerar passiv brusreducering. Mono-läget ger dig möjlighet att lämna ett öra fritt när du vill hålla dig informerad om omvärlden.
Du kan rocka loss ditt ljud på ett bekvämt sätt tack vare den åtsittande, lätta designen. De mjuka gummerade vingspetsarna sitter säkert under ytterörat. Utbytbara öronpluggar i gummi gör att du kan hitta den perfekta in-ear-passformen – vilket ger en tät försegling så att du inte missar en enda takt.
3.9
av 5
22
Recensioner
Laica
07/02/2021
Portugal
Verifierad köpare
Produto excelente
Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Datum för användning 2020-01-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Datum för användning 2020-01-07
Johnzet
10/01/2021
Nederland
Werkt prima en blijft goed zitten
Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?
Fördelar
Licht, goed passend, goed geluid
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505BK Headphones
Datum för användning 2020-09-10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505BK Headphones
Datum för användning 2020-09-10
Laica
26/12/2020
Portugal
Sim
Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Datum för användning 2020-11-26
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Datum för användning 2020-11-26