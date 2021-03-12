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Utgått
SHB2515WT/10
Låt efter låt efter låt
Bli fri. Dessa true wireless in-ear-hörlurar ger fantastiska 100 timmars uppspelningstid tack vare det bärbara laddningsfodralet. Upplev fantastiskt ljud låt efter låt och få omedelbar åtkomst till telefonens virtuella assistent. Sa någon bilsemester?
6 mm element/sluten baksida
Bluetooth®
Svart
Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar och störningsfri anslutning.
3.7
av 5
24
Recensioner
Shib21
12/03/2021
United Kingdom
Truly Good Bluetooth Earbuds.
Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Datum för användning 2021-02-12
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Datum för användning 2021-02-12
Jade173
05/01/2020
United Kingdom
Brilliant little headphones!
I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!
Fördelar
Sound quality, comfort, battery life
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Datum för användning 2018-12-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Datum för användning 2018-12-04
voltigeur
20/02/2021
France
Pour une utilisation douce
Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.
Fördelar
appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras
Nackdelar
Pas trouvé pour l'instant
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Datum för användning 2021-01-20
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Datum för användning 2021-01-20