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Utgått

2000 seriesTrue wireless in-ear-hörlurar

SHB2515WT/10

3.7

| (24) Recensioner

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit

Låt efter låt efter låt

Bli fri. Dessa true wireless in-ear-hörlurar ger fantastiska 100 timmars uppspelningstid tack vare det bärbara laddningsfodralet. Upplev fantastiskt ljud låt efter låt och få omedelbar åtkomst till telefonens virtuella assistent. Sa någon bilsemester?

Visa alla fördelar

Låt efter låt efter låt

  • 6 mm element/sluten baksida

  • Bluetooth®

  • Svart

Monoläge för när du vill lämna ena örat fritt

Öronpluggar i litet, medelstort och stort format – för en perfekt passform

Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud

Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar och störningsfri anslutning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

24

Recensioner

12/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Truly Good Bluetooth Earbuds.

Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Datum för användning 2021-02-12

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Datum för användning 2021-02-12

05/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little headphones!

I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!

Fördelar

Sound quality, comfort, battery life

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Datum för användning 2018-12-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Datum för användning 2018-12-04

20/02/2021

France

France

Pour une utilisation douce

Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.

Fördelar

appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras

Nackdelar

Pas trouvé pour l'instant

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Datum för användning 2021-01-20

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Datum för användning 2021-01-20

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