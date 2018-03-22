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Utgått
SHB5500BK/00
Klar och kraftfull trådlös bas
Tack vare Bluetooth-funktionen i Philips trådlösa hörlurar får du god ljudkvalitet utan kablar. Öronsnäckorna med mjuk stoppning och batteriet med lång livslängd gör att du kan lyssna på musik och tala i telefon i timmar.
32 mm högtalarelement/halvslutna
On-ear
De justerbara öronsnäckorna är utformade för att alltid passa ditt huvud så att du inte ens märker att du använder dem.
Para ihop dina hörlurar med en Bluetooth-enhet och ta del av kristallklar trådlös musikunderhållning.
3.0
av 5
70
Recensioner
Lucas0211
22/03/2018
United Kingdom
Worth its price
I have had this headphone for over two years now and never had any problem with it. It connects quickly with all the three android cellphones I used it with and also with two laptops from different brands. No complains about the product from my side! :) The only problem I am facing is that I couldn't find a place to buy new cushions to replace mine if I ever need them.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Sslevinn
11/02/2020
España
Son muy BUENOS
Llevo mas 5 años con ellos y siguen sonando genial.
Fördelar
Conectividad, funcionalidad y sonido
Nackdelar
La almohadilla despues de 5 años empieza a despeluchar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Datum för användning 2018-02-11
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Datum för användning 2018-02-11
mariosepsy111
11/12/2017
España
Producto con excelente autonomía, diseño y sonido
Posee una muy buena relación calidad/precio. Autonomía impresionante, la batería llega a durar más de una semana en uso moderado por día, el diseño ergonómico y no pesan casi nada. Lo único malo que encontré fueron unos problemas de conectividad con Windows 10, pero son problemas menores (Sólo se tarda un poco mas en conectar a estos dispositivos)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®