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Utgått

Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

SHB5500BK/00

3

| (70) Recensioner

Klar och kraftfull trådlös bas

Tack vare Bluetooth-funktionen i Philips trådlösa hörlurar får du god ljudkvalitet utan kablar. Öronsnäckorna med mjuk stoppning och batteriet med lång livslängd gör att du kan lyssna på musik och tala i telefon i timmar.

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God kvalitet utan kablar

Klar och kraftfull trådlös bas

  • 32 mm högtalarelement/halvslutna

  • On-ear

32 mm högintensiva högtalarelement för stor och klar bas

32 mm högintensiva högtalarelement för stor och klar bas

Justerbara öronsnäckor och huvudband som passar alla

Justerbara öronsnäckor och huvudband som passar alla

De justerbara öronsnäckorna är utformade för att alltid passa ditt huvud så att du inte ens märker att du använder dem.

Bluetooth-teknik för obegränsad rörelsefrihet

Bluetooth-teknik för obegränsad rörelsefrihet

Para ihop dina hörlurar med en Bluetooth-enhet och ta del av kristallklar trådlös musikunderhållning.

Tekniska specifikationer

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3.0

av 5

70

Recensioner

22/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Worth its price

I have had this headphone for over two years now and never had any problem with it. It connects quickly with all the three android cellphones I used it with and also with two laptops from different brands. No complains about the product from my side! :) The only problem I am facing is that I couldn't find a place to buy new cushions to replace mine if I ever need them.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

11/02/2020

España

España

Son muy BUENOS

Llevo mas 5 años con ellos y siguen sonando genial.

Fördelar

Conectividad, funcionalidad y sonido

Nackdelar

La almohadilla despues de 5 años empieza a despeluchar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Datum för användning 2018-02-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Datum för användning 2018-02-11

11/12/2017

España

España

Producto con excelente autonomía, diseño y sonido

Posee una muy buena relación calidad/precio. Autonomía impresionante, la batería llega a durar más de una semana en uso moderado por día, el diseño ergonómico y no pesan casi nada. Lo único malo que encontré fueron unos problemas de conectividad con Windows 10, pero son problemas menores (Sólo se tarda un poco mas en conectar a estos dispositivos)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

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