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Utgått
SHB5800BK/00
TRÅDLÖS in-ear, enkel NFC-parkoppling
SHB5800 in-ear Bluetooth-hörlurar har finstämda element för fyllig bas och balanserat ljud, bekväma öronsnäckor, NFC-parkoppling med ett tryck och tåligt IPX2-skydd mot svett och fukt, perfekt för musik och samtal i farten.
6 mm element/sluten baksida
In-ear
Med enkel NFC-parkoppling kan du para ihop din in-ear Bluetooth och Bluetooth-aktiverade enhet med en knapptryckning.
De minimala högtalarelementen i de här hörlurarna passar perfekt i örat. Tack vare den välgjorda passformen sitter de bekvämt, blockerar störande ljud utifrån och ger en intensiv, högkvalitativ lyssnarupplevelse.
2.9
av 5
45
Recensioner
7EON
13/04/2019
United Kingdom
Perfect!
Best music quality and easy to use. 5-star rating!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
eddie481735
27/11/2015
United Kingdom
it's so good in-ear headphone.
it's easy to take it to everywhere on my neck. so cool when i used it outdoor. especially i love philips sound quality. good bass good sound . i love it.
Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
twen23
06/05/2018
España
muy comodo
muy buenos audífonos, buen sonido. Resistentes y livianos
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC