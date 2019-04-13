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Utgått

In-ear-hörlurar med Bluetooth och NFC

SHB5800BK/00

2.9

| (45) Recensioner

TRÅDLÖS in-ear, enkel NFC-parkoppling

SHB5800 in-ear Bluetooth-hörlurar har finstämda element för fyllig bas och balanserat ljud, bekväma öronsnäckor, NFC-parkoppling med ett tryck och tåligt IPX2-skydd mot svett och fukt, perfekt för musik och samtal i farten.

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Fyllig bas

TRÅDLÖS in-ear, enkel NFC-parkoppling

  • 6 mm element/sluten baksida

  • In-ear

NFC-anslutning med en knapptryckning för enkel parkoppling

Med enkel NFC-parkoppling kan du para ihop din in-ear Bluetooth och Bluetooth-aktiverade enhet med en knapptryckning.

Bluetooth 3.0, AVRCP/HSP/HFP/A2DP-stöd för bärbara enheter

Perfekt passform i örat blockerar störande ljud utifrån

De minimala högtalarelementen i de här hörlurarna passar perfekt i örat. Tack vare den välgjorda passformen sitter de bekvämt, blockerar störande ljud utifrån och ger en intensiv, högkvalitativ lyssnarupplevelse.

Tekniska specifikationer

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2.9

av 5

45

Recensioner

13/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Perfect!

Best music quality and easy to use. 5-star rating!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

27/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

it's so good in-ear headphone.

it's easy to take it to everywhere on my neck. so cool when i used it outdoor. especially i love philips sound quality. good bass good sound . i love it.

Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

06/05/2018

España

España

muy comodo

muy buenos audífonos, buen sonido. Resistentes y livianos

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC

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