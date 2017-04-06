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Utgått

Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

SHB5900BK/00

4.1

| (18) Recensioner

Fyllig bas var som helst

De kompakta SHB5900 Bluetooth®-hörlurarna har kraftfulla element med upp till 6 timmars trådlös musikupplevelse. Med MusicChain-funktionen kan du dela musik med vänner genom att para ihop med andra MusicChain-aktiverade hörlurar.

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Trådlösa med bra ljud och perfekt passform

Fyllig bas var som helst

  • 8 mm-högtalarelement/sluten baksida

  • In-ear

  • NFC

Funktioner för Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Funktioner för Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Para ihop hörlurarna med en Bluetooth-enhet och få kristallklar musikunderhållning – trådlöst.

Välj mellan 3 par öronproppar så att du får den perfekta passformen för dig

Välj mellan 3 par öronproppar så att du får den perfekta passformen för dig

Öronpropparna levereras i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för en personlig och perfekt passform.

NFC-anslutning med en tryckning för enkel ihopparning

NFC-anslutning med en tryckning för enkel ihopparning

Med enkel NFC-ihopparning kan du ansluta dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetooth-aktiverade enheter – med bara en knapptryckning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

18

Recensioner

2

06/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent and easy to operate and great battery life

I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

17/06/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit

Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

10/12/2016

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

Excellent écouteur Bluetooth

Écouteur polyvalent performant, simple d'utilisation, très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, seul la qualité du son qui est très bonne, reste perfectible.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil

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