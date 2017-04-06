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Utgått
SHB5900BK/00
Fyllig bas var som helst
De kompakta SHB5900 Bluetooth®-hörlurarna har kraftfulla element med upp till 6 timmars trådlös musikupplevelse. Med MusicChain-funktionen kan du dela musik med vänner genom att para ihop med andra MusicChain-aktiverade hörlurar.
8 mm-högtalarelement/sluten baksida
In-ear
NFC
Para ihop hörlurarna med en Bluetooth-enhet och få kristallklar musikunderhållning – trådlöst.
Öronpropparna levereras i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för en personlig och perfekt passform.
Med enkel NFC-ihopparning kan du ansluta dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetooth-aktiverade enheter – med bara en knapptryckning.
4.1
av 5
18
Recensioner
Khush
06/04/2017
United Kingdom
Excellent and easy to operate and great battery life
I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones
derhegga
17/06/2017
Deutschland
Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit
Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Totoone
10/12/2016
Suisse
Verifierad köpare
Excellent écouteur Bluetooth
Écouteur polyvalent performant, simple d'utilisation, très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, seul la qualité du son qui est très bonne, reste perfectible.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil
Det faktiska resultatet kan variera