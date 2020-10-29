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Utgått
SHB6250/00
Trådlöst och klart ljud
Med sin elegant slimmade, ultrabärbara och vikbara design samt Bluetooth-anslutning, är Philips SHB6250 de ultimata hörlurarna att ha med sig. Lyssna till ett fantastiskt rikt basljud och förfinad skärpa – alltid – utan trassliga sladdar.
40 mm högtalarelement/sluten baksida
On-ear
De senaste Philips Bluetooth-hörlurarna är nu kompatibla med Siri och Google Now. Tryck bara på knappen på öronkåpan för att aktivera Siri på iPhone eller Google Now på Android-enheter.
Hörlurarna är ergonomiskt utformade för att passa perfekt tack vare de justerbara öronsnäckorna och huvudbandet – för äkta komfort och säkerhet var du än är.
3.6
av 5
19
Recensioner
Käyttäjä
29/10/2020
Suomi
Hinta/laatu kohdallaan
Helppo käytöönotto ja toimii loistavasti. Ei moitteita. Kuulokkeet ovat kaikilla lapsilla käytössä.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
Datum för användning 2020-04-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
Datum för användning 2020-04-29
evaldeslacasa
20/04/2020
España
Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora
Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.
Den här recensionen skrevs för SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Den här recensionen skrevs för SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Philippemanap
16/05/2017
France
Super pratique et bon son
Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Det faktiska resultatet kan variera