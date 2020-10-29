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Utgått

Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

SHB6250/00

3.6

| (19) Recensioner

Trådlöst och klart ljud

Med sin elegant slimmade, ultrabärbara och vikbara design samt Bluetooth-anslutning, är Philips SHB6250 de ultimata hörlurarna att ha med sig. Lyssna till ett fantastiskt rikt basljud och förfinad skärpa – alltid – utan trassliga sladdar.

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god kvalitet utan kablar

Trådlöst och klart ljud

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • On-ear

40 mm neodymhögtalarelement för djup bas och klart ljud

40 mm neodymhögtalarelement för djup bas och klart ljud

Aktivera Siri och Google Now genom att trycka på knappen på höljet

De senaste Philips Bluetooth-hörlurarna är nu kompatibla med Siri och Google Now. Tryck bara på knappen på öronkåpan för att aktivera Siri på iPhone eller Google Now på Android-enheter.

Justerbara öronsnäckor och huvudband för perfekt passform

Justerbara öronsnäckor och huvudband för perfekt passform

Hörlurarna är ergonomiskt utformade för att passa perfekt tack vare de justerbara öronsnäckorna och huvudbandet – för äkta komfort och säkerhet var du än är.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

19

Recensioner

29/10/2020

Suomi

Suomi

Hinta/laatu kohdallaan

Helppo käytöönotto ja toimii loistavasti. Ei moitteita. Kuulokkeet ovat kaikilla lapsilla käytössä.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

Datum för användning 2020-04-29

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

Datum för användning 2020-04-29

20/04/2020

España

España

Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora

Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.

Den här recensionen skrevs för SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Den här recensionen skrevs för SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

16/05/2017

France

France

Super pratique et bon son

Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

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