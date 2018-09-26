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Utgått
Högupplöst ljud
Bluetooth-anslutningen i Philips SHB9250 gör att du slipper sladdar – utan att ljudkvaliteten behöver betala priset. Ljudet är kristallklart och basen är fyllig. Det är enkelt att växla mellan musik och samtal, och tack vare de sköna öronsnäckorna är du alltid bekväm.
40 mm högtalarelement/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Hörlurarna är ergonomiskt utformade för att passa perfekt tack vare de justerbara öronsnäckorna och huvudbandet – för äkta komfort och säkerhet var du än är.
Ergonomiska kuddar är tillverkade i mjukt skum och ger perfekt ljudförsegling och en suverän långvarig komfort. En noggrant justerad klämstyrka garanterar säker passform och optimal ljudupplevelse i timmar.
4.3
av 5
32
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Tongenaar
26/09/2018
België
Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding
Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
FCBSenioren
07/01/2017
Deutschland
Weltklasse!
Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Digitur
01/08/2016
Deutschland
Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super
Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Det faktiska resultatet kan variera
När du använder den medföljande kabeln till hörlurarna