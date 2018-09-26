ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Huvudsakligen använt foto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen
  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Huvudsakligen använt foto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen

Utgått

Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

SHB9250/00

4.3

| (32) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten

Högupplöst ljud

Bluetooth-anslutningen i Philips SHB9250 gör att du slipper sladdar – utan att ljudkvaliteten behöver betala priset. Ljudet är kristallklart och basen är fyllig. Det är enkelt att växla mellan musik och samtal, och tack vare de sköna öronsnäckorna är du alltid bekväm.

Visa alla fördelar

med digital basförstärkning

Högupplöst ljud

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

40 mm neodymhögtalarelement för djup bas och klart ljud

40 mm neodymhögtalarelement för djup bas och klart ljud

Justerbara öronsnäckor och huvudband för perfekt passform

Justerbara öronsnäckor och huvudband för perfekt passform

Hörlurarna är ergonomiskt utformade för att passa perfekt tack vare de justerbara öronsnäckorna och huvudbandet – för äkta komfort och säkerhet var du än är.

Ergonomisk kuddprofil för långvarig komfort

Ergonomisk kuddprofil för långvarig komfort

Ergonomiska kuddar är tillverkade i mjukt skum och ger perfekt ljudförsegling och en suverän långvarig komfort. En noggrant justerad klämstyrka garanterar säker passform och optimal ljudupplevelse i timmar.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.3

av 5

32

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

3
2

26/09/2018

België

België

Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding

Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

07/01/2017

Deutschland

Deutschland

Weltklasse!

Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

01/08/2016

Deutschland

Deutschland

Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super

Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Det faktiska resultatet kan variera

  2. När du använder den medföljande kabeln till hörlurarna