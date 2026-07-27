ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Alla ser dig
  • Alla ser dig
  • Alla ser dig
  • Alla ser dig
  • Alla ser dig
  • Alla ser dig
  • Alla ser dig
  • Alla ser dig

Utgått

2000 seriesIn-ear-hörlurar med mikrofon

SHE2305WT/00

Tillgänglig i

Blå
Blå
Rosa/lila
Rosa/lila
Svart
Svart
Vit
Vit
Alla ser dig
Rocka musiken vart du än går. De här in-ear-hörlurarna finns i fyra klara färger och har ett genomskinligt hölje med färggraderade kablar. Varför smälta in när du är som gjord för att sticka ut?
Visa alla fördelar

Alla ser dig

  • 12,2 mm element/öppen in-ear-hörlur

  • inbyggd mikrofon

  • Vit

  • Väldigt bekväma

Ljusa färggraderade kablar. Genomskinligt högtalarhölje

Säg det högt med de färggraderade kablarna och den genomskinliga högtalarlådan. De akustiska 12,2 mm-neodymelementen ger dig klart och tydligt ljud och bra bas.

Lätta, ovala bekväma in-ear-hörlurar

De här lätta in-ear-hörlurarna har en oval form som gör att du kan rocka ditt ljud på ett bekvämt sätt.

Inbyggd fjärrkontroll. Växla enkelt mellan musik och samtal

Den inbyggda fjärrkontrollen gör det enkelt att ta emot ett samtal eller pausa dina låtar. Allt utan att röra vid din smarttelefon. Den inbyggda mikrofonen med ekoreducering gör att ljudet blir tydligt när du pratar.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.