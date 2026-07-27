Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SHE2305WT/00
12,2 mm element/öppen in-ear-hörlur
inbyggd mikrofon
Vit
Väldigt bekväma
Säg det högt med de färggraderade kablarna och den genomskinliga högtalarlådan. De akustiska 12,2 mm-neodymelementen ger dig klart och tydligt ljud och bra bas.
De här lätta in-ear-hörlurarna har en oval form som gör att du kan rocka ditt ljud på ett bekvämt sätt.
Den inbyggda fjärrkontrollen gör det enkelt att ta emot ett samtal eller pausa dina låtar. Allt utan att röra vid din smarttelefon. Den inbyggda mikrofonen med ekoreducering gör att ljudet blir tydligt när du pratar.
Recensioner