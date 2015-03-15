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Utgått
Extra bas
Den lilla, färgglada SHE3805 rymmer mycket kraft med sina effektiva högtalare som ger ultradynamisk bas. Mjuka öronsnäckor med ovalt rör som tillbehör ger en ergonomisk passform medan den inbyggda mikrofonen gör att du enkelt kan växla mellan musik och samtal.
Rosa
Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.
Öronsnäckorna kommer i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för att du ska hitta just de som passar dig perfekt.
Små och effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett klart ljud för en bättre ljudupplevelse i farten.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
RVRoly
15/03/2015
España
Muy buenos!
Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
mikemunoz
01/09/2014
España
Te sorprenderá!!!
Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro