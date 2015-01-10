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  • Dynamisk och fyllig bas
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Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHL3165BK/00

4.7
| (7) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
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Dynamisk och fyllig bas
De här DJ-inspirerade hörlurarna ger kraftfullt ljud och kraftfull bas. Hörlurarna har roterbara öronsnäckor med mjuk stoppning, vilket gör dem perfekta för resan.
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Hörlurar med DJ-lyssningsfunktion

Dynamisk och fyllig bas

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

1,2 m sladd ger full frihet för den musikaliska njutningen

1,2 m sladd ger full frihet för den musikaliska njutningen

32 mm högtalarelement för ett kraftfullt och dynamiskt ljud

32 mm högtalarelement för ett kraftfullt och dynamiskt ljud

De kraftfulla 32 mm-elementen ger ett klart, detaljerat och naturligt ljud.

Justerbara öronsnäckor och huvudband anpassas så att det passar ditt huvud

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Recensioner

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4.7

av 5

7

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
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1

10/01/2015

Deutschland

Deutschland

Ansprechender, leichter On-Ear-Kopfhörer

Der Kopfhörer kommt in einer einfachen, aber ansprechenden Verpackung daher. Das erste was auffällt ist, dass der Kopfhörer sehr leicht ist, optisch ansprechend gestaltet ist und eine gute Haptik hat. Die metallischen Applikationen werten den Kopfhörer noch weiter auf. Angenehme, weiche Polster kleiden die beiden Ohrmuscheln und fühlen sich auch bei längerem Tragen sehr angenehm an. Zugleich schirmen sie vor nicht allzu lauten Umgebungsgeräuschen ab. Der Sitznachbar vernimmt selbst bei lauter Hör weise nicht viel von der Musik, was er dann als angenehm schildert. Der Musik Klang ist gut und dem Preissegment angemessen. Bei lauter Musik vibriert der Bass leicht. Aber sehr laute Musik, die an der Pegelgrenze liegt ist eh nicht meins. Durch die Einstellmöglichkeit mit Raster (auf beiden Seiten) in verschiedener Längen, sitzt der Kopfhörer auch selbst nach einer Stunde noch gut auf dem Kopf und hinterlässt keine Druckstellen. Da der Philips SHL3165 am linken Kabelanschluss ein Mikrofon besitzt, wurde auch damit telefoniert. Der Gesprächspartner kann einen sehr gut und ohne Störungen verstehen, was ein weiterer Pluspunkt ist. Die Ohrmuscheln sind in fast alle Richtungen drehbar und können so auf viele verschiedene Positionen angepasst werden. Preis – Leistung für mich eine klare Kaufempfehlung.

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04/01/2015

Deutschland

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schöner Kopfhörer mit gutem Klang

Der Kopfhörer war eigentlich für mich gedacht, dass ich hauptsächlich zu Hause Musik hören kann, ohne den Rest der Familie zu stören. Deshalb nutze ich den Kopfhörer überwiegend wenn ich am Rechner sitze. Zur Passform kann ich nur sagen, dass diese sehr gut ist. Selbst bei stundenlangem Tragen ist der Kopfhörer nicht unangenehm. Die weichen Muscheln liegen sehr angenehm an den Ohren an und schützen zum einen selbst vor Umgebungslärm, zum anderen aber auch die Mitmenschen, welche meinen Musikgeschmack vielleicht nicht teilen. Zudem ist er in alle Richtungen klappbar. Somit ist er bei Nichtgebrauch sehr gut zu verstauen. Der Klang ist für einen Kopfhörer dieser Preisklasse meines Erachtens sehr gut. Da ich am Rechner überwiegend Rockantenne oder Heavy Metal auf dem MP3 Player höre, kann ich über den Klang von anderen Musikrichtungen kein Urteil abgeben. Da sich aber sowohl meine Kinder, als auch meine Frau den Kopfhörer in letzter Zeit immer öfter ausleihen, gehe ich davon aus, dass er auch bei anderen Musikrichtungen gut klingt. Zum Mikrofon kann ich leider keine genauere Aussage machen, da ich dieses eigentlich nicht nutze. Habe es zwar mal getestet und konnte nichts negatives feststellen. Für ein detaillierteres Urteil fehlt mir aber auch der Vergleich. Fazit: Alles in allem ist dies ein stylischer Kopfhörer, welcher angenehm zu tragen ist und gut klingt. Da er in letzter Zeit doch immer öfter von den anderen Familienmitgliedern genutzt wird, werde ich mir, denke ich, noch einen weiteren zulegen.

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02/12/2014

Deutschland

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Sitzt gut, guter Sound und stylisches Design

Ich habe die Kopfhörer nun seit 6 Wochen und bin rundum begeistert. Klar sie sind nicht gerade unauffällig, wenn man damit durch die Straßen läuft, im Gegensatz zu den kleinen In-Ears, aber das scheint ja mittlerweile wieder in Mode zu sein. Die Kopfhörer lassen sich über den 3,5mm Anschluss an jedes mobile Endgerät, an den Copmuter, die Stereoanlage, etc. ohne Probleme anschließen und können sofort benutzt werden. Ein kleiner Knopf am Mikrofon sorgt, zumindest bei meinem iPad, dafür, dass die Musik kurz Pause macht. Sie sitzen sehr gut an Kopf und Ohr. Durch den verstellbaren Bügel sind sie auch für jede Kopfgröße geeignet. Aber nun zum wichtigsten, dem Sound: Der kommt meiner Meinung nach sehr gut rüber. Besser als bei meinen In-Ears, die ich vorher hatte. Der Bass ist einwandfrei und auch Höhen und Tiefen passen sehr gut. Ein optimales Klangerlebnis in allen Lagen. Das Design ist modern. Alles in allem kann man mit diesem Produkt denke ich nichts falsch machen.

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