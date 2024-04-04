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Utgått

Over-ear-hörlurar

SHP9600/00

5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Kvalitetsprestanda

Är du på jakt efter den perfekta blandningen av prestanda, komfort och kvalitet? De här over-ear-hörlurarna med öppen baksida är utformade för att ta din lyssnarupplevelse hemma till nästa nivå. Du får fantastiskt ljud, förstklassig konstruktion och guldpläterade kabelanslutningar.

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Kvalitetsprestanda

  • 50 mm neodymelement

  • Design med öppen baksida

  • 3 m löstagbar kabel

Design med öppen baksida. Nyanserat ljud

Design med öppen baksida. Nyanserat ljud

Känn musiken. Perfekt justerade 50 mm-element ger tydlig bas, balanserat mellanregister och kristallklara höga frekvenser. Elementen är konstruerade för att passa örats naturliga geometri så att inga detaljer går förlorade.

Utmärkt komfort och hållbarhet

Utmärkt komfort och hållbarhet

Huvudbandet är förstärkt med hållbart stål, vilket ger precis rätt tryck för en säker passform. Dubbla lager vaddering på huvudbandet ger en bekväm passform och öronkuddarna som andas är perfekta för långa lyssningssessioner.

Anslut till valfri källa. Från telefon till hörlursförstärkare

Anslut till valfri källa. Från telefon till hörlursförstärkare

Låt dig uppslukas av dina favoritalbum – på din smarta enhet, heminstallation, TV eller laptop. Den medföljande kabeln har en guldpläterad uttagsadapter på 6,3–3,5 mm för bästa möjliga anslutning när du lyssnar på utrustning i entusiastklass.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

04/04/2024

Italia

Italia

spettacolari x il prezzo

posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....

Fördelar

soundstage eccellente, dettagli meravigliosi

Nackdelar

rumore plasticoso qunado si muovono

Den här recensionen skrevs för SHP9600 Cuffie over ear

Datum för användning 2023-04-04

Den här recensionen skrevs för SHP9600 Cuffie over ear

Datum för användning 2023-04-04

12/06/2023

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Koptelefoon die niet je oren afkneld.

Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.

Fördelar

Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Datum för användning 2022-05-12

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Datum för användning 2022-05-12

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.