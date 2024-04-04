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Utgått
Kvalitetsprestanda
Är du på jakt efter den perfekta blandningen av prestanda, komfort och kvalitet? De här over-ear-hörlurarna med öppen baksida är utformade för att ta din lyssnarupplevelse hemma till nästa nivå. Du får fantastiskt ljud, förstklassig konstruktion och guldpläterade kabelanslutningar.
50 mm neodymelement
Design med öppen baksida
3 m löstagbar kabel
Känn musiken. Perfekt justerade 50 mm-element ger tydlig bas, balanserat mellanregister och kristallklara höga frekvenser. Elementen är konstruerade för att passa örats naturliga geometri så att inga detaljer går förlorade.
Huvudbandet är förstärkt med hållbart stål, vilket ger precis rätt tryck för en säker passform. Dubbla lager vaddering på huvudbandet ger en bekväm passform och öronkuddarna som andas är perfekta för långa lyssningssessioner.
Låt dig uppslukas av dina favoritalbum – på din smarta enhet, heminstallation, TV eller laptop. Den medföljande kabeln har en guldpläterad uttagsadapter på 6,3–3,5 mm för bästa möjliga anslutning när du lyssnar på utrustning i entusiastklass.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
giosy
04/04/2024
Italia
spettacolari x il prezzo
posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....
Fördelar
soundstage eccellente, dettagli meravigliosi
Nackdelar
rumore plasticoso qunado si muovono
Den här recensionen skrevs för SHP9600 Cuffie over ear
Datum för användning 2023-04-04
Den här recensionen skrevs för SHP9600 Cuffie over ear
Datum för användning 2023-04-04
UrbanSteel
12/06/2023
Nederland
Verifierad köpare
Koptelefoon die niet je oren afkneld.
Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.
Fördelar
Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Datum för användning 2022-05-12
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Datum för användning 2022-05-12
Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.