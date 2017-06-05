Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig
Slå nytt personbästa med de nya fjäderlätta hörlurarna Actionfit SHQ1305. De här tuffa hörlurarna är svett- och regnsäkra och garanterar kraftfull bas och optimal passform tack vare element med höga prestanda och ett C-format stabilitetslock.
8,6 mm högtalarelement/öppen baksida
Öronsnäcka
De här Actionfit-hörlurarna väger bara 5,7 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.
En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.
4.3
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
polmartin14
05/06/2017
España
Verifierad köpare
Fidelidad y buen sonido
Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
stefan1882
06/07/2016
Deutschland
Leistung gut, Aber nicht ausgezeichnet
Die Akustik und auch die Passform ist sehr gut, jedoch lösen sich inzwischen regelmäßig die Gummiaufsätze vom Kopfhörer, so dass mir mehrfach schon einer im Ohr stecken geblieben oder runtergefallen ist. Nach einem Lauf gestern und dem Abnehmen der Kopfhörer ist ein Aufsatz ganz verschwunden.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon
Cour
07/06/2015
France
Tester pendant les runningdays 2015
J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic