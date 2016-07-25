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Utgått
SHQ2200/10
Inställd för sport
Med den unika, patenterade justerbara öronkroken på SHQ2200 kan du fokusera på träningen utan att tappa motivationen. De här hörlurarna håller sig på plats oavsett vad som händer – med fantastiskt ljud som håller dig igång.
ActionFit
Orange- och gråfärgade
ActionFit-hörlurarna väger bara 8 g, så de är både ultralätta och bekväma att bära. Du känner dem knappast när du tränar – bara det superba, mäktiga ljudet som håller dig fokuserad och motiverad.
ActionFit-hörlurarna levereras med en egen klämma och påse för enkel kabelhantering och säker förvaring. Njut av ett trasselfritt träningspass med klämman, och förvara sedan hörlurarna i fodralet i material som andas.
2.6
av 5
5
Recensioner
Runnings118
25/07/2016
België
Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen
+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Michelin71
11/06/2014
España
Buena relacion calidad precio
Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
Andreamilano
24/05/2014
Italia
Non adatte a correre
Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones