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Utgått

ActionFitIn-ear-sporthörlurar

SHQ2200/10

2.6

| (5) Recensioner

Inställd för sport

Med den unika, patenterade justerbara öronkroken på SHQ2200 kan du fokusera på träningen utan att tappa motivationen. De här hörlurarna håller sig på plats oavsett vad som händer – med fantastiskt ljud som håller dig igång.

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Med justerbara öronkrokar för säker passform

Inställd för sport

  • ActionFit

  • Orange- och gråfärgade

Hörlurar som väger 8 g, för superb passform och bekvämlighet

Hörlurar som väger 8 g, för superb passform och bekvämlighet

ActionFit-hörlurarna väger bara 8 g, så de är både ultralätta och bekväma att bära. Du känner dem knappast när du tränar – bara det superba, mäktiga ljudet som håller dig fokuserad och motiverad.

Reflexstopp i sladden

Reflexstopp i sladden

Sladdklämma och skyddspåse för enkel användning och förvaring

ActionFit-hörlurarna levereras med en egen klämma och påse för enkel kabelhantering och säker förvaring. Njut av ett trasselfritt träningspass med klämman, och förvara sedan hörlurarna i fodralet i material som andas.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.6

av 5

5

Recensioner

3

25/07/2016

België

België

Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen

+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

11/06/2014

España

España

Buena relacion calidad precio

Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

24/05/2014

Italia

Italia

Non adatte a correre

Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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