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Utgått

ActionFitBluetooth®-sporthörlurar

SHQ7900CL/00

4.1

| (23) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

TESTA GRÄNSERNA, trådlöst

Gör dig redo för nya rekord med Philips trådlösa Actionfit-sporthörlurar. De har säker passform, är vattentåliga och trådlösa och kan användas på flera olika sätt för bästa komfort. De har djup bas så att du kan hålla kroppen i rörelse.

Visa alla fördelar

Trådlösa sporthörlurar med skräddarsydd passform

TESTA GRÄNSERNA, trådlöst

  • För användning inomhus och utomhus

  • Bluetooth®

  • Svettsäker

  • Platt kabel

Magnetlåset sitter fast under träningspasset

Magnetlåset sitter fast under träningspasset

En magnetisk sladdklämma håller sladden säker utan röra sig medan du tränar hårt.

Perfekt när du tränar med IPX2-svettresistens

Perfekt när du tränar med IPX2-svettresistens

Var inte rädd för att börja svettas. Med IPX2-klassningen kan du svettas och träna i regn utan att någon fukt tränger in i öronsnäckan.

Sportigt fodral för enkel förvaring

Förvara hörlurarna säkert i fodralet med material som andas så att du enkelt kommer åt dem och de blir enkla att ta med.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

23

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

12/02/2017

Sverige

Sverige

Bra inears

Bra ljud Bra batteritid Magneten helt underbar Enda tråkiga är att de inte tål 40 graders fintvätt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar

18/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

never had an issue with pairing to any device

This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

18/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

never had an issue with pairing to any device

This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

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