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Utgått
TESTA GRÄNSERNA, trådlöst
Gör dig redo för nya rekord med Philips trådlösa Actionfit-sporthörlurar. De har säker passform, är vattentåliga och trådlösa och kan användas på flera olika sätt för bästa komfort. De har djup bas så att du kan hålla kroppen i rörelse.
För användning inomhus och utomhus
Bluetooth®
Svettsäker
Platt kabel
En magnetisk sladdklämma håller sladden säker utan röra sig medan du tränar hårt.
Var inte rädd för att börja svettas. Med IPX2-klassningen kan du svettas och träna i regn utan att någon fukt tränger in i öronsnäckan.
Förvara hörlurarna säkert i fodralet med material som andas så att du enkelt kommer åt dem och de blir enkla att ta med.
4.1
av 5
23
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Tvättaren
12/02/2017
Sverige
Bra inears
Bra ljud Bra batteritid Magneten helt underbar Enda tråkiga är att de inte tål 40 graders fintvätt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar
chris38
18/08/2017
United Kingdom
never had an issue with pairing to any device
This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
Nahoodu
18/08/2017
United Kingdom
never had an issue with pairing to any device
This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
Det faktiska resultatet kan variera