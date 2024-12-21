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NanoTech Dual Precision-blad
Hydro SkinGlide-beläggning
UltraFlex-fjädringssystem
Digital topprotationsmotor
7 års livslängd för motor och batteri
Med upp till 165 000 klippningsmoment per minut ger NanoTech Dual Precision-bladen en otroligt nära rakning. De 72 självslipande bladen har nu utformats med ett guide- och klippsystem och är härdade med nanopartiklar. De har extra starka och hållbara vassa kanter som alltid ger en fantastiskt nära rakning.
Helt flexibla huvuden anpassar sig helt efter varje kontur i ansiktet och kommer åt även svåra hårstrån. Resultatet är en otroligt slät och behaglig rakning.
Vår bästa skyddande beläggning ligger mellan rakhuvudena och huden. Den består av upp till 500 000 mikropärlor med hydrofila egenskaper per kvadratcentimeter, vilket gör att rakapparaten glider 50 %* lättare mot huden för maximal komfort.
4.5
av 5
2775
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Slätrakad
21/12/2024
Sverige
Verifierad köpare
ShaverS9000
Den bästa rakapparat jag haft - tät, skonsam och tyst rakning.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Thobe
04/08/2024
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkt!
Fungerar mkt bra! Även på ca 5 dagars stubb. Trimmern är topp👍
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
SE81
10/01/2024
Sverige
Verifierad köpare
Bra funktion, inga nackdelar.
Som äldre med diverse ojämnheter i ansiktet är denna rakapparat överlägsen alla andra metoder. Man blir renrakad utan oljud på kort tid. Bra kapacitet på batteriet, lätt att ladda. Mycket lätt att hålla ren med kranvatten.
Fördelar
Fungerar bra, lätt att hålla ren.
Nackdelar
Inga nackdelar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
jämfört med föregångaren
Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen