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30 dagars ångerrätt
Hudnära rakning
NanoTech Dual Precision-blad
Hydro SkinGlide-beläggning
UltraFlex-fjädringssystem
Upp till 5 års garanti*****
Vårt patenterade och unika vridbara Lift & Cut-raksystem lyfter försiktigt hårstråna från roten innan den klipper av dem precis intill huden (upp till 0,00 mm mot huden) utan att rakbladen ens vidrör huden. Precision när den är som bäst, för en nära rakning fram till kvällen*.
Philips roterande rakapparater är särskilt utformade för att passa din naturliga hårväxt och fångar upp hårstrån i alla riktningar tack vare 360-graders roterande blad som klipper i alla riktningar. Med upp till 165 000 klippåtgärder per minut klipper NanoTech Dual Precision-rakbladen upp till 25 % mer hår per drag**.
UltraFlex-fjädringssystemet med helt flexibla huvuden anpassar sig helt efter varje kontur i ansiktet och kommer åt även svåra hårstrån på halsen. Resultatet är en otroligt slät och behaglig rakning.
4.5
av 5
2775
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Slätrakad
21/12/2024
Sverige
Verifierad köpare
ShaverS9000
Den bästa rakapparat jag haft - tät, skonsam och tyst rakning.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Thobe
04/08/2024
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkt!
Fungerar mkt bra! Även på ca 5 dagars stubb. Trimmern är topp👍
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
SE81
10/01/2024
Sverige
Verifierad köpare
Bra funktion, inga nackdelar.
Som äldre med diverse ojämnheter i ansiktet är denna rakapparat överlägsen alla andra metoder. Man blir renrakad utan oljud på kort tid. Bra kapacitet på batteriet, lätt att ladda. Mycket lätt att hålla ren med kranvatten.
Fördelar
Fungerar bra, lätt att hålla ren.
Nackdelar
Inga nackdelar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
92 % av deltagarna håller med. Testet har genomförts av en oberoende byrå med 95 koreanska manliga deltagare i åldern 18–65 år.
Jämfört med Philips rakapparat i 3000-serien, på ett tredagarsskägg
Jämfört med tidigare modell
Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen
2 års garanti + 3 års utökad garanti vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp.