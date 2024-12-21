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  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
  • Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam

Shaver S9000 PrestigeRakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

SP9883/35

4.5
| (2775) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam
Upplev ultimat närhet och komfort med Philips rakapparat Prestige i 9000-serien. Den klipper precis intill huden (upp till 0,00 mm) med Lift & Cut-raksystemet, medan SkinIQ-tekniken anpassar sig till alla konturer i ditt ansikte, även på 7-dagarsskägg.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Vår närmaste rakning, även på 7-dagarsskägg.

Hudnära rakning, men ändå otroligt skonsam

  • Hudnära rakning

  • NanoTech Dual Precision-blad

  • Hydro SkinGlide-beläggning

  • UltraFlex-fjädringssystem

  • Upp till 5 års garanti*****

Klipper precis intill huden (upp till 0,00 mm) med vårt Lift & Cut-system

Klipper precis intill huden (upp till 0,00 mm) med vårt Lift & Cut-system

Vårt patenterade och unika vridbara Lift & Cut-raksystem lyfter försiktigt hårstråna från roten innan den klipper av dem precis intill huden (upp till 0,00 mm mot huden) utan att rakbladen ens vidrör huden. Precision när den är som bäst, för en nära rakning fram till kvällen*.

Skär av hår i alla riktningar med 360-graders roterande blad

Skär av hår i alla riktningar med 360-graders roterande blad

Philips roterande rakapparater är särskilt utformade för att passa din naturliga hårväxt och fångar upp hårstrån i alla riktningar tack vare 360-graders roterande blad som klipper i alla riktningar. Med upp till 165 000 klippåtgärder per minut klipper NanoTech Dual Precision-rakbladen upp till 25 % mer hår per drag**.

Anpassar sig till varje kontur med UltraFlex-fjädringssystem

Anpassar sig till varje kontur med UltraFlex-fjädringssystem

UltraFlex-fjädringssystemet med helt flexibla huvuden anpassar sig helt efter varje kontur i ansiktet och kommer åt även svåra hårstrån på halsen. Resultatet är en otroligt slät och behaglig rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2775

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

21/12/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

ShaverS9000

Den bästa rakapparat jag haft - tät, skonsam och tyst rakning.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

04/08/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt!

Fungerar mkt bra! Även på ca 5 dagars stubb. Trimmern är topp👍

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

10/01/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra funktion, inga nackdelar.

Som äldre med diverse ojämnheter i ansiktet är denna rakapparat överlägsen alla andra metoder. Man blir renrakad utan oljud på kort tid. Bra kapacitet på batteriet, lätt att ladda. Mycket lätt att hålla ren med kranvatten.

Fördelar

Fungerar bra, lätt att hålla ren.

Nackdelar

Inga nackdelar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. 92 % av deltagarna håller med. Testet har genomförts av en oberoende byrå med 95 koreanska manliga deltagare i åldern 18–65 år.

  2. Jämfört med Philips rakapparat i 3000-serien, på ett tredagarsskägg

  3. Jämfört med tidigare modell

  4. Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen

  5. 2 års garanti + 3 års utökad garanti vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp.