Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SSC5001/10
Anpassa din lyssnarupplevelse hemma
Hör ljudet från TV:n högre och klarare utan att störa andra med de lätta och trådlösa AudioBoost TV-hörlurarna SCC5001. Automatisk på-/av-funktion och automatisk kanalvalsfunktion gör livet ännu bekvämare.
15 mm-högtalarelement/sluten baksida
In-ear
AudioBoost TV-hörlurarna är kompatibla med alla TV-apparater med en digital och analog ljudingång.
Njut av en störningsfri ljudupplevelse med den digitala, trådlösa anslutningen. Den digitala, trådlösa anslutningen ger dig en tålig och säker anslutning utan störningar
Öka volymen med de separata balans- och volymkontrollerna för vänster och höger för en personligt anpassad upplevelse.
2.8
av 5
17
Recensioner
Labouille59
07/03/2016
Suisse
Bon casque
La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
OlafOlafssohn
10/01/2016
Deutschland
Begeisterndes Produkt
Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Fohlen73
22/01/2021
Deutschland
wie bekomme ich neue akkus
wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends
Fördelar
guter Sitz
Nackdelar
keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer