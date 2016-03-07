Im Zuge eines Test habe ich dieses Gerät bekommen Beim Auspacken habe ich mich gefreut über das design. Alle Kabel waren enthalten die verwendet werden können die Akkus sind gut gesichert damit sie nicht entladen können. Gerät erst aufgeladen, damit die akkus richtig voll sind. dann das Gerät am Kopfhörer-Anschluß des fernsehers angeschlossen und konnte sofort loslegen. Dass anschließen ging ohne Probleme. Es hat ein wenig gebraucht bis der Kontakt da war, und dann war sie ohne Probleme vorhanden. Der Sound ist mit 3 Equalizer Stände einzustellen (was vollkommen ausreichend ist) und ist sehr schön. das nivo kann am Kopfhörer angepasst werden an die Umgebungsgeräusche (nur Fernsehen, ohne ausßengeräuche ist möglich). Durch die Tatsache das kein Schnurr vorhanden ist, kann man sich frei bewegen, allerdings kommen dann Geräte geräuche die störend empfunden wurden, was die Beweglichkeit ein wenig einschränkt, mann versucht ohne bewegen zu zum hören. Im großen und ganzen ist dieses Gerät eine Bereicherung wenn man keine außengeräusche hören will oder die andere nicht stören will mit der Fernseher wenn man aleine zuschaut.