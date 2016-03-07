ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild

Utgått

Trådlösa AudioBoost TV-hörlurar

SSC5001/10

2.8

| (17) Recensioner

Anpassa din lyssnarupplevelse hemma

Hör ljudet från TV:n högre och klarare utan att störa andra med de lätta och trådlösa AudioBoost TV-hörlurarna SCC5001. Automatisk på-/av-funktion och automatisk kanalvalsfunktion gör livet ännu bekvämare.

Visa alla fördelar

Anpassa din lyssnarupplevelse hemma

  • 15 mm-högtalarelement/sluten baksida

  • In-ear

Kompatibla med alla TV-apparater med optisk och 3,5 mm ljudingång

Kompatibla med alla TV-apparater med optisk och 3,5 mm ljudingång

AudioBoost TV-hörlurarna är kompatibla med alla TV-apparater med en digital och analog ljudingång.

Digital, trådlös anslutning för störningsfritt lyssnande

Digital, trådlös anslutning för störningsfritt lyssnande

Njut av en störningsfri ljudupplevelse med den digitala, trådlösa anslutningen. Den digitala, trådlösa anslutningen ger dig en tålig och säker anslutning utan störningar

Vänster-/höger-kontroller för en personlig upplevelse

Vänster-/höger-kontroller för en personlig upplevelse

Öka volymen med de separata balans- och volymkontrollerna för vänster och höger för en personligt anpassad upplevelse.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

2.8

av 5

17

Recensioner

07/03/2016

Suisse

Suisse

Bon casque

La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

Begeisterndes Produkt

Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

22/01/2021

Deutschland

Deutschland

wie bekomme ich neue akkus

wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends

Fördelar

guter Sitz

Nackdelar

keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.