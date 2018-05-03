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  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
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  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation
  • Skyddande rakning, minimal hudirritation

Utgått

Shaver series 7000Rakapparat för våt- och torrakning

SW7700/67

4.2
| (35) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

2 Utmärkelser

Skyddande rakning, minimal hudirritation
Bemästra V-Track PRO för att raka även längre skäggstrån. De självslipande V-formade bladen i V-Track PRO – 72 drar mindre i skäggstråna vid rakning även på tredagars stubb.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Känn kraften hos V-Track Pro!

Skyddande rakning, minimal hudirritation

  • V-Track Precision PRO-blad

  • Flex-huvuden som roteras i 5 riktn.

  • SkinGlide-ringar

  • SmartClick-precisionstrimmer

V-track Precision PRO för den bästa rakningen på tredagarsstubb

V-track Precision PRO för den bästa rakningen på tredagarsstubb

Få en perfekt, nära rakning. V-Track Precision PRO-bladen skjuter försiktigt varje skäggstrå till optimal skärposition för tredagarsstubb – även skäggstrån som är plana eller olika långa. Rakar 30 % närmare med färre drag, så att din hud förblir i toppskick.

72 roterande blad fångar upp och rakar av hårstrån från alla vinklar

72 roterande blad fångar upp och rakar av hårstrån från alla vinklar

72 självslipande blad. 151 000 klipp per minut. Lämnar inte kvar några skäggstrån – oavsett i vilken riktning de växer.

SkinGlide-ringar med beläggning som motverkar friktion så att den glider mjukt

SkinGlide-ringar med beläggning som motverkar friktion så att den glider mjukt

Upplev en behagligare rakning med antifriktionsringarna SkinGlide som är belagda med mikrosfärer. Tusentals små glasliknande rundade sfärer minskar friktionen och motståndet mellan rakapparaten och huden. Det gör att rakapparaten smidigt och enkelt glider och hjälper till att skydda mot hudirritation.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-3620673
  • Award image AWARD-3620462

Recensioner

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4.2

av 5

35

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

2

03/05/2018

Sverige

Sverige

Snygg å lättanvänd

Bra produkt smidig att använda även på huvudet Håller länge på en laddning smidig å resa med

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning

10/06/2019

Deutschland

Deutschland

Star Wars Shaver

Rasieren einfach gemacht! Super handling, starker power!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

18/01/2019

España

España

Bien

Si era más o menos lo que me esperaba por lo que la recomiendo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Rakar 30 % närmare i färre drag – jämfört med tidigare Philips-modell