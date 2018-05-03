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Utgått
V-Track Precision PRO-blad
Flex-huvuden som roteras i 5 riktn.
SkinGlide-ringar
SmartClick-precisionstrimmer
Få en perfekt, nära rakning. V-Track Precision PRO-bladen skjuter försiktigt varje skäggstrå till optimal skärposition för tredagarsstubb – även skäggstrån som är plana eller olika långa. Rakar 30 % närmare med färre drag, så att din hud förblir i toppskick.
72 självslipande blad. 151 000 klipp per minut. Lämnar inte kvar några skäggstrån – oavsett i vilken riktning de växer.
Upplev en behagligare rakning med antifriktionsringarna SkinGlide som är belagda med mikrosfärer. Tusentals små glasliknande rundade sfärer minskar friktionen och motståndet mellan rakapparaten och huden. Det gör att rakapparaten smidigt och enkelt glider och hjälper till att skydda mot hudirritation.
Utmärkelser
4.2
av 5
35
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Pluto12
03/05/2018
Sverige
Snygg å lättanvänd
Bra produkt smidig att använda även på huvudet Håller länge på en laddning smidig å resa med
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning
Roonie
10/06/2019
Deutschland
Star Wars Shaver
Rasieren einfach gemacht! Super handling, starker power!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Alfonso8491
18/01/2019
España
Bien
Si era más o menos lo que me esperaba por lo que la recomiendo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Rakar 30 % närmare i färre drag – jämfört med tidigare Philips-modell