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SWR8106W/00
Utöka anslutningen med HDMI
Stöd för HDMI 4K-upplösning. Wi-Fi-transferläge vid 5 GHz med en överföringsräckvidd på 200 meter.
HDMI
trådlös
Uppfyller dina specifika anslutningskrav med A/B hankontakter.
Överlägsen skärmning maximerar dataöverföringar genom att skydda mot externa radiofrekvensstörningar.
Guldpläterade A/B-hankontakter ger bättre ledning genom att de sänker kontaktmotstånd.
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