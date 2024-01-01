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        Datalänköverföring

        SWR8106W/00

        Utöka anslutningen med HDMI

        Stöd för HDMI 4K-upplösning. Wi-Fi-transferläge vid 5 GHz med en överföringsräckvidd på 200 meter.

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        Utöka anslutningen med HDMI

        • HDMI

        • trådlös

        A/5-stifts Mini B-anslutningar

        Uppfyller dina specifika anslutningskrav med A/B hankontakter.

        Överlägsen skärmning maximerar dataöverföringar

        Överlägsen skärmning maximerar dataöverföringar genom att skydda mot externa radiofrekvensstörningar.

        Guldpläterade A/B-hankontakter ger bättre ledning

        Guldpläterade A/B-hankontakter ger bättre ledning genom att de sänker kontaktmotstånd.

        Tekniska specifikationer

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
        • Experttips och inspiration.